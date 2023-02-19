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Cumhurbaşkanı talimatı verdi! Ödemelerin hangi şartlara göre yapılacağı belli oldu!

Cumhurbaşkanı talimatı verdi! Ödemelerin hangi şartlara göre yapılacağı belli oldu! İşte 100000 TL ödeme şartları detayları...

Cumhurbaşkanı talimatı verdi! Ödemelerin hangi şartlara göre yapılacağı belli oldu!

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birçok vatandaş mağdur oldu. Hayatını kaybeden binlerce kişi Türkiye’yi yasa boğarken, diğer yandan hayatta kalıp sevdiklerini ve mallarını kaybeden milyonlarca insan var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise depremzedeler için yapılacak olan 100000 TL ödeme yapılacak. Peki, 100 bin TL ödeme şartları ne? 100000 TL ödeme kimlere yapılacak? İşte depremzedelere 100000 TL ödeme detayları... 


Kabine toplantısında gündem deprem bölgesi oldu 


6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile AFAD Merkez Binası’nda kabine toplantısı gerçekleştirildi. Deprem bölgesiyle alakalı olarak yapılan toplantı tam 4.5 saat sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.  


“Acil ihtiyaçları için depremzede vatandaşlarımıza 100000 TL nakit desteği verilecek. Bankalarımız 2022 senesinin karını Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde deprem bölgesine gönderdi. Bu 50 milyar deprem bölgesi için kullanılacak. Aynı zamanda bölgede işletme sahibi vatandaşlara da krediler hazırlanıyor. 638 bin vatandaş ise vergi ertelemelerinden yararlanabilecek. AFAD’a 8.3 milyar TL bağış yapıldı ve deprem bölgesi için kullanılacak."

Azerbaycan ve KKTC’de bütün kanallar ortak yayın gerçekleştirecekler ve AFAD’da şahsım ve arkadaşlarımızla toplamda 136 milyon 568 TL bağış yaptık.”  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara bakıldığı zaman 15 bin TL taşınma için, kiracılar için 2 bin TL, ev sahipleri için ise 5 bin TL kira desteği sağlanacağı öğrenildi. 

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