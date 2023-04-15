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Cumhurbaşkanı talimat verdi! Ziraat Vakıf Halkbank 10.000 TL bayram yardımı verecek

Cumhurbaşkanının talimatı üzerine devlet bankaları düğmeye bastı. Ziraat Vakıf ve Halkbank emeklilere 10.000 TL destek ödemesi verecek. Az önce son dakika duyurusu yapıldı. Başvuru şartı ile ödeme alınacak.

Cumhurbaşkanı talimat verdi! Ziraat Vakıf Halkbank 10.000 TL bayram yardımı verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm emeklileri ilgilendiren son dakika duyurusu geldi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank cumhurbaşkanının talimatı üzerine bayram öncesi emekliye destek olmak için harekete geçti. Tüm emekliler başvuru koşulu ile bayram öncesi de bankalardan destek ödemesi alabilecek. 3 kamu Bankası bu konuda devreye girdi emekli için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek destek ödemesi 10.000 TL olarak verilecek. Bayram öncesi başvuru yapan emeklinin IBAN numarasına yatacak.

Ramazan Bayramı öncesi çeşitli ihtiyaçları nedeniyle toplu nakit para arayan emeklilere müjdeli haber devlet bankalarından geldi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçti. 3 devlet bankası, emekli maaşı alan herkese bayram yardımı sağlıyor. Tam da Ramazan Bayramı öncesi emeklinin derdine derman olacak ödemeler tek seferde hesaplara yatıyor ve istisnasız tüm emeklilere veriliyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve hatta Yeni emekli olan EYT'liler maaşlarını kamu bankalarına taşıyarak destek ödemesi imkanlarından yararlanabiliyor. 10 bin TL emekli destek ödemesi için şartlar belli oldu. Acele edin çünkü başvuru için sadece 3 gün süre var.

NAKİT İHTİYACI OLAN EMEKLİYE BÜYÜK DESTEK

Acil nakit ihtiyacı olan ve Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler için devlet bankalarından büyük destek duyurusu geldi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emeklinin cebini rahatlatabilmek için kolları sıvadı. 3 kamu Bankasından emekliye bayram kredisi imkanı sağlanıyor. 10.000 TL'den başlayan destek ödemesi için şartlar son derece kolay. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, emekli olmak, kamu bankalarından birinin müşterisi olmak ve bankalara gecikmiş borcu bulunmamak arenanın şartları arasında yer alıyor. Emekliler bu şartlar doğrultusunda 50.000 TL'ye kadar destek ödemesi alabiliyor. Üstelik de sadece internet üzerinden başvuru yaparak yani şubeye bile gitmeden destek ödemesi almak mümkün oluyor.

MAAŞINI TAŞIYAN EMEKLİYE 5000 TL DE KARŞILIKSIZ ÖDEME VAR

Ziraat Vakıf ve Halkbank ayrıca maaşını taşıyan ve kamu bankalarının müşterisi olan emekliye karşılıksız ödeme desteği de veriyor. nisan ayı promosyon ücretlerini güncelleyen kamu bankaları, emekli maaşı alan ve 3 yıl boyunca kendilerinden alma sözü veren emekliye 5.000 TL'ye Varan karşılıksız ve geri ödemesiz emekli promosyonu sağlıyor. Emekli promosyonu almak için bankalarla taahhüt sözleşmesini imzalamak gerekiyor. Sözleşmeyi imzalayan emeklilerin ödemesi sadece birkaç saat içinde hesaplarına geçiyor.

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