Cumhurbaşkanı talimat verdi! O kamu bankası vatandaşa para musluklarını açtı

Acil nakit ihtiyacı olanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Ziraat Bankası'ndan dev kampanya başladı. başvuru yapanlara 0 faizli kredi desteği verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Gaziantep ziyareti sırasında yeni kredi paketinin detaylarını tek tek açıkladı. Ayrıca cumhurbaşkanının sunduğu müjdeleri arasında bayram sonrasında 0 faizli kredi desteğine ek olarak sözleşmeli üretim modeli de yer aldı. Bu modele göre Aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyen her haneye en az bir asgari ücret garantisi sağlanacak. kampanyanın detayları haberimizde…

Cumhurbaşkanı talimat verdi, Ziraat Bankası harekete geçti! Sıfır faizli kredi kampanyası başladı. Ziraat Bankası aracılığı ile sıfır faizli krediler verilecek. Bayram sonrasında verilecek kredinin detayları merak ediliyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bügün gittiği Gaziantep ilinde faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Bayram sonrası için Ziraat Bankası aracılığı ile sıfır faizli kredi verileceği açıklandı. Sözleşmeli üretim modeli aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her hane için en az bir asgari ücret garantisi verilecek, diye açıkmalarda bulundu. Kredinin detayları merak ediliyor. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KREDİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gittiği Gaziantep ilinde faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Bayram sonrasına Ziraat Bankası aracılığı ile sıfır faizli kredi verileceğini açıklayan Erdoğan, Sözleşmeli üretim modeli ile birlikte aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyeceğini ve her hane için de en az bir asgari ücret garantisi vereceğini." duyurdu. İşte o ayrıntılar…

Faizsiz kredilerin bayram sonrası verileceği duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. Hepsi özgün mimari olan ahırı, konağı, camisiyle akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verilecek. 50 baş üzeri büyükbaş damızlık üretim merkezi haline getirilecek teşvikler vereceğiz.’’ diye açıklamalarda bulundu.

Verilecek kredinin detayları açıklandı. Bir çok kişiyi heyecanlandıran kredi sonrası çiftçiler bayram etti. Köyde yaşamı, tarımı ve hayvancılığı desteklemek için veridliği belirtilen bu kredilerin bu alandaki ekonomiyi canlandırmak maksatlı olduğu belirtildi.