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Cumhurbaşkanı talimat verdi! Hane başına verilen aylık devlet yardımı 2.500 TL'ye yükseldi

Sosyal yardım alanlara Cumhurbaşkanından müjde geldi. Başvuru yapan vatandaşlara 2500 TL nakdi yardım ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi ödemelere zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı talimat verdi! Hane başına verilen aylık devlet yardımı 2.500 TL'ye yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere binlerce liralık devlet yardımı ödemesi yapılıyor. Her ay yardım alan aile sayısı artarken 4 milyonu geçmiş durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı yardım ödemelerinden biri de kış desteği nokta elektrik ve doğalgaz faturası yüksek gelen vatandaşlara aylık kış yardımı ödeniyor. Yani doğalgaz tüketim desteği ve elektrik tüketim desteği vatandaşın PTT hesabına yatıyor. Daha önce 900 TL ile 1500 TL arasında değişen doğalgaz yardımına zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine O yardım ödemesi 2500 TL'ye yükseldi.

Dar gelirli aileler özellikle son 2 yıldan bu yana artmaya devam eden enflasyon nedeniyle hem geçinmekte güçlük çekiyor hem de faturalarını ödeyemiyor.com Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım imkanları sayesinde aileler rahat bir nefes alma imkanı buluyor. Dar gelirli aileler için sağlanan birçok destek ödemesi var. Bunlardan biri de elektrik tüketim desteği ve doğalgaz tüketim desteği. PTT üzerinden ödenen elektrik yardımı ve doğalgaz yardımına zam geldi. Zam kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

CUMHURBAŞKANININ TALİMATI İLE ZAM YAPILDI

Aile Bakanlığı'nın PTT üzerinden ödediği yardımlardan biri olan doğalgaz tüketimi desteğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine artış yapıldı. Daha önce 900 TL ile 1500 TL arasında değişen doğalgaz yardımı artık 2500 TL olarak ödeniyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar devletten 2.500 TL yardım alabilirken küçük şehirlerde yaşayanlara ise 1000 TL'den başlayan doğalgaz yardımı imkanı veriliyor.

KİMLER DOĞALGAZ YARDIMI ALABİLİR?

Devlet yardımı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Doğalgaz tüketim desteği almak için de bu şartlar geçerli nokta geçtiğimiz yıllarda doğalgaz yardımı sadece ev sahiplerine veriliyordu. Ancak hükümet gelen tepkiler üzerine Kiracıları da doğalgaz desteği vermeye başladı. Doğalgaz yardımı alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, doğalgaz olan bölgede yaşıyor olmak, hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gibi şartlar aranıyor. Doğalgaz tüketim desteği için haneden bir kişinin başvuru yapması yeterli oluyor. Başvurular e-devletten kabul ediliyor ödemeleri ise PTT üzerinden yapılıyor. Doğalgaz tüketim desteği aylık olarak hesaplara yatıyor ve Kış ayları boyunca ödeniyor.

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