Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi müjdesi: 3 banka kolları sıvadı, uzun vade sayısı ile veriliyor

Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar ve artan Hayat bağlılığı nedeniyle birçok vatandaş Kredi İhtiyacı duyuyor. Ancak piyasalardaki belirsizlik ve faiz oranları nedeniyle vatandaşlar Kredi çekmeye de korkuyor. Neyse ki Müjde cumhurbaşkanından geldi. Cumhurbaşkanı faizsiz kredi imkânını duyurdu. Acil nakit ihtiyacı olanlar hemen başvuru yaparak faizsiz kredi desteği alabilecek.

3 kamu Bankası faizsiz kredi kampanyaları ile rakiplerine resmen meydan okudu. Bu defa cumhurbaşkanı faizsiz kredi müjdesi verdi. Özellikle kadınlar düşünmeden başvuru yapsın. Genç girişimci kadınları desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi sağlanacak. Devlet bankaları kadınlara 0 faizli kredi desteği vermek için kolları sıvadı. Esnaf Kredisi olarak verilecek olan faizsiz kredi Halkbank aracılığıyla kadınlara sunulacak. Kadın girişimciler başvuru yapmaları halinde 500.000 TL'ye kadar destek alabilecek.

CUMHURBAŞKANI FAİZSİZ KREDİ DUYURUSU

Nakit paraya sıkışanları için Cumhurbaşkanı faizsiz kredi duyurusu yaptı. Özellikle kadın girişimciler başvuru yapmaları halinde kamu Bankası olan Halkbank'tan 500 bin TL'ye kadar faizsiz esnaf kredisi alma hakkına sahip olacak. Genç Çiftçiler ve kadın girişimcileri özel olarak başlatılan kampanya Jet hızı ile karşılık gördü. Kısa süre içerisinde Halkbank faizsiz kredi desteğine binlerce Başvuru yapıldı. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi kampanyasının ayrıntılarını da paylaştı.

HALKBANK FAİZSİZ KREDİ ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Halkbank Cumhurbaşkanı faizsiz kredi özellikleri de tek tek açıklandı. Kamu Bankası tarafından sunulan faizsiz kredi desteğinden faydalanabilmek için aranan özellikler ve şartlar şu şekilde:

KOSGEB Eğitimi tamamlamış olmalı,

30 yaşını doldurmamış olmalı,

30 yaşını doldurmamış kişiler için maksimum 100 bin TL verilmektedir,

En az 1 yıllık ustalık belgesi gerekmekte ya da ilgili meslekte 1 yıl işletme kurmuş olmalı,

Sıfır faizli esnaf kredisi verilmekte.

KOSGEB tarafından projenin onaylanması gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI FAİZSİZ KREDİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı faizsiz kredi limiti de merak konusu oldu. Kredi limiti son bir yıl içinde ilgili meslekle ilgili iş kurulması halinde 500.000 TL'ye kadar yükseliyor. Halkbank kredi ile ilgili Tüm detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Halkbank'tan 0 faizli esnaf kredisi kullanmayı düşünenler hemen bankanın resmi internet sitesini inceleyebilir.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenlerin başvuru işlemlerini banka şubelerinden yapmaları gerekiyor. Ayrıca başvuru esnasında istenen bazı evraklar da var. Yine Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden Talep edilen evrakları da rahatlıkla ulaşabilirsiniz.