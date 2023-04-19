Cumhurbaşkanı onayladı! Bu gece yarısı emeklinin hesabına 5.000 TL destek ödemesi yatıyor

Emeklilere özel ödemeler Nisan 2023 ayında resmen coştu. 14 Mayıs seçimlerinden önce milyonlarca emekliye çeşitli ödemeler yatıyor. İlk gelen haber en az emeklinin maaşına 2.000 TL zam yapılmasıyla 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesi oldu. Ardından bir diğer haber 900 TL zam ile 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2.000 TL’ye yükseltilmesi oldu. Bir de tabi promosyon miktarlarındaki güncellemeler de sevindiren müjdeler arasında yer aldı. Şimdiyse yepyeni bir emekli ödemesi haberi geldi.



Cumhurbaşkanından onay çıkan kararla beraber emekli vatandaşlar için bir ödeme daha gündeme geldi. Gelen açıklama kapsamında bu geceden itibaren emekli vatandaşlar için ödemeler netleşmeye başlayacak. Peki, emeklilere ek ödeme detayları neler? Emekli ödemesi hangi bankalarda yatıyor? İşte emeklilere özel ödeme detayları...



EMEKLİLERE 5.000 TL KARŞILIKSIZ ÖDEME



T.C. kimlik numarası üzerinden yapılacak olan ödemeler kamu bankaları aracılığıyla vatandaşlara yatırılacak. Yalnızca emekli vatandaşların yararlanabileceği ödemeler 3 kamu bankası olan Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası’ndan yatacak. Cumhurbaşkanı’nın onayıyla limitlerin yükseltildiği ve ödemelerin hemen geçeceği promosyon ödemelerine ek kampanyalar da ayrıca emeklileri mutlu etti.



EMEKLİLERE CUMHURBAŞKANI TALİMATIYLA EKSTRA KAMPANYA



Emekli vatandaşlara özel olarak Cumhurbaşkanı talimatıyla kamu bankalarından ayrıca konut ve taşıt kredisi sağlanacak. Çok düşük faiz oranlarının geçerli olacağı bu taşıt ve konut kredilerinde ev ve araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ödeme kolaylığı yapılacak.



Kamu bankalarından yatacak olan 5.000 TL promosyon ile birlikte ayrıca taşıt ve konut kredisinden en uygun faizlerle yararlanacak olan emekliler maddi anlamda rahat ederek geri ödeme kolaylıkları ile ev ve araba sahibi olabilecek.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 10 bin TL ve üzerinde maaş alan vatandaşlara öncelikle ilk maaşları ile birlikte 5 bin TL ödeme de yatırılacak. Bu geceden itibaren T.C. kimlik numarasına göre hesaplara geçmeye başlayacak.