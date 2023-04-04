Cumhurbaşkanı onayladı! Bu belgeyi getirenlere devletten her ay 3.938 TL para yardımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği sosyal yardım ödemelerine her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu defa yardım ödemesi Kronik hastalığı bulunan kişiler için geldi. Bu kişilere tek bir belge karşılığında Cumhurbaşkanı onaylı devlet desteği verilecek. Kronik hastalığı olan ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu bulunan kişiler Aile Bakanlığına başvuru yapmaları durumunda 3938 TL'lik yardım alma şansına sahip olacak. Bakanlık son dakika açıklaması yaparak devlet yardımının detaylarını aktardı. Kronik hastalığı olanlara devlet yardımı başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara sağladığı sosyal destek ödemeleri 2023 yılında da aralıksız olarak devam ediyor. Bakanlık başvuru yapan kişilere belirli şartlar doğrultusunda her ay düzenli olarak ya da tek sefere mahsus olarak sosyal yardım ve destek ödemesi sunuyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı desteklere bir Yenisi daha eklendi. Bu defa Kronik hastalığı olan kişilere Cumhurbaşkanı onaylı destek ödemesi verilecek. Devletin sağladığı bu yardımda tek bir belge isteniyor. Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporunu itiraz edenler devlet yardımı alabiliyor. Kronik hastalara devlet yardımı ödemesi detayları haberimizde.

AYLIK 3.938 TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere sunduğu yardımlara ek olarak farklı ihtiyaç durumu olan kişilere yönelik de destek ve yardım ödemeleri bulunuyor. Örneğin engelli vatandaşlara, evde bakıma muhtaç vatandaşlara bakanlıktan destek veriliyor. Şimdi de Kronik hastalığı olan kişiler için devlet yardımı müjdesi geldi. Kronik hastalığı olan kişilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı onaylı sosyal destek ödemesi verilecek. Aylık yapılacak olan ödemenin miktarı ise 3.938 TL olarak açıklandı.

TEK BİR BELGE İLE BAŞVURU YETİYOR

Aile Bakanlığı'nın sağlayacağı bu destek ödemesi için tek bir belge ile bakanlığa başvuru yapmak yeterli oluyor. Kronik hastalığı olan kişilerin tam teşekküllü hastanelerden alacağı sağlık raporu ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerine ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapmaları istendi. Başvuru yapan kişiler şartlara uygun bulunmaları halinde devletten her ay düzenli destek ödemesi olabilecek. Kronik hastalığı olanlara destek ödemesi PTT aracılığıyla ya da başvuru esnasında belirtilen IBAN numarası üzerinden yapılacak.