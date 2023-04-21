Cumhurbaşkanı onay verdi! İşçi maaşları 15.000 TL oldu

Çalışanlara büyük zam müjdesi az önce verildi. Milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek anlaşma tamamlandı mutlu sonla bitti. Hesaplara en az maaş 15.000 TL olarak yatacak. Maaş zammının yanı sıra bayram ikramiyesi zammı müjdesi de var. Zamlı maaşların ve zamlı Bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri de açıklandı. Nisan ayında çalışanlar adeta sevinçten uçacak. Zamlı ödeme tarihleri haberimizin devamında…

Asgari ücret zammı tartışmaları devam ederken peş peşe iş sözleşmesi anlaşmaları da geliyor. Son zamanlarda asgari ücrete zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Nihayet güzel haber Belediye çalışanları için geldi. Yapılan toplu iş sözleşmeleri mutlu sonla sonuçlandı. Belediye çalışanları Nihayet istediklerini aldığı maaş zammı belli oldu. Üstelik belediye çalışanlarına bayram ikramiyesi zammı haberi de verildi. Duyuru yapıldı ödeme tarihleri açıklandı. Milyonlarca çalışanı sevinçten havalara oturacak son dakika zam haberi detayları haberimizde…

EN DÜŞÜK MAAŞ 15.000 TL'YE YÜKSELDİ

Ramazan Bayramı öncesi büyük müjde Kartepe Belediyesi çalışanları için geldi. Ekonomik şartların Her geçen gün daha da kötüye gittiği ülkemizde uzun süreden beri asgari ücret zammı tartışmaları devam ediyordu. Asgari ücrete zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusu yanıt Beklerken Kartepe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi milyonlara Umut oldu. Yapılan yeni sözleşme doğrultusunda belediye çalışanlarına verilecek en düşük maaş 15.000 TL'ye yükseldi. Böylece belediye çalışanlarının en düşük günlük ücreti 515 TL olarak belirlendi. Haberi alan belediye çalışanları adeta Sevinç çığlıkları attı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 8.000 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Yapılan iş sözleşmesi doğrultusunda sadece belediye çalışanlarına maaş müjdesi gelmedi. Aynı zamanda bayram ikramiyesi müjdesi de verildi. Kartepe Belediyesi çalışanlarının bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde 3000 TL kurban bayramı öncesinde 5.000 TL olmak üzere toplamda 8.000 TL'ye çıktı. Çalışanlar zamlı maaş ve Bayram ikramiyelerine 15 Nisan tarihinde yani bayramdan önce kavuşacak. Kartepe Belediyesi çalışanları uzun sıradan beri bekledikleri toplayıp sözleşmesi müjdesini Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'dan aldı.

Çalışanlara müjdeli haberi duyuran Kartepe belediye başkanı Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, "Yapılan TİS görüşmelerinde mutlu sonuca ulaştık. Sürecin başından itibaren emek veren sendikalarımıza, işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. İşçimiz kazandıkça Kartepemiz kazanacak. İşçi kardeşlerimin yüzünün gülmesi, mutlu olması bizim için önemliydi. Çalışma arkadaşlarımız için önemli bir kazanım sağlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.