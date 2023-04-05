Cumhurbaşkanı ONAY verdi! Bayram öncesi yardım parası akıyor: 2.715 TL destek ödemesi herkese verilecek

Cumhurbaşkanı onay verdi. Ramazan Bayramı öncesi binlerce kişi yardım parası alacak. Devletten destek ödemesi müjdesi az önce son dakika olarak verildi. Yardıma ihtiyacı olan 18 yaş üstü herkes Ödeme için başvuru yapabiliyor. Devlet yardımı almak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak sosyal yardım parası ile ilgili detaylar paylaşıldı. Son dakika sosyal yardım ödemesi başvuru şartları ve detaylar için okumaya devam edin.

Aile Bakanlığı, geçinmekte güçlük çeken engelli yetim muhtaç durumda olan milyonlarca kişiye her ay düzenli olarak sosyal yardım imkanı sunuyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de sosyal yardım paraları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bugün yeni bir son dakika duyurusu yapıldı. Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı onaylı sosyal yardım parası verilecek. Başvuru yapan 18 yaş üstü herkes 2715 TL yardım parası alma hakkına sahip olacak. Aile Bakanlığı sosyal yardım parası başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YA DA SYDV'DEN YAPILIYOR

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan herkes Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaparak sosyal yardım fırsatı yakalayabiliyor. Engelli olan muhtaç durumda olan kişilere verilecek olan sosyal yardım fırsatları için başvuru şartları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Engel oranı en az %40 ve üzeri olanlar ya da babasını ve annesini kaybetmiş olanlar muhtaçlık durumuna göre bayram öncesi yardım parası alabilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da e-devlet üzerinden başvuru yapanlara nisan ayı içinde 2715 TL yardım parası ödemesi yapılacak. Muhtaçlık aylığı almak için hane içinde kişi başına düşen gelire bakılıyor. Kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise maaş bağlanıyor.

ÖDEMELER BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACAK

Devletten sosyal yardım parası alan kişiler nisan ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sosyal yardım ödemelerinin hesaplara geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Müjdeli Haber yine devletten geldi. Cumhurbaşkanı onay verdi ödemeler Ramazan Bayramı öncesi hak sahiplerinin hesaplarına geçecek. Sosyal yardım parası alan kişiler sosyal yardım ödemelerini PTT şubelerinden ya da Ziraat Bankası'nda açtıkları hesaplarından alabilecek. Yeni başvuru yapacak olan kişiler ise ödeme onayını takip eden Ayın ilk haftasında ödemelerini alabilir.