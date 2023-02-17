GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Cumhurbaşkanı onay verdi! 10.000 TL yardıma ek 4.000 TL daha verilecek, karşılıksız hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı karar verdi. 10.000 TL sosyal yardıma ek olarak 4000 TL daha verilecek. Karşılıksız ve geri ödemesiz 14.000 TL hesaplara geçiyor.

Cumhurbaşkanı onay verdi! 10.000 TL yardıma ek 4.000 TL daha verilecek, karşılıksız hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen iki şiddetli deprem sonrasında alınan yeni kararları duyurmuştu. Vatandaşların hesabına 10.000 TL hane yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Bugün yeni bir müjde daha geldi. Koşulsuz şartsız 4.000 TL daha hesaplara geçecek. Deprem yardımları olarak verilecek olan Bu yardımlar için başvuru şartı bulunmuyor. Deprem yardımıyla ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Merkezi üstü Kahramanmaraş olan ancak 10 ilde yıkıma sebep olan büyük depremlerin ardından devletin vatandaşa destekleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak deprem yardımı olarak vatandaşın hesabına 10.000 TL nakit para yardımı yapılacağını söylemişti. Hane başına 10.000 TL yardım koşulsuz şartsız verilecek. Ancak Cumhurbaşkanı bugün yeni bir ödeme için daha onay verdi. Hesaplara 4.000 TL daha ek ödeme yatırılacak. Deprem yardıma başvuru şartları şimdiden araştırılmaya başlandı.

HANE BAŞINA 10.000 TL DEPREM YARDIMI VERİLECEK

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında devletin vatandaşa sağlayacağı deprem yardımı ödemeleri merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ilk açıklamada deprem yardımı olarak 10.000 TL tutarında destek ödemelerinin hesaplara yatacağını duyurmuştu. Hane başına yapılacak 10.000 TL deprem yardım için koşul ya da şart aranmıyor. Depremzede olarak kaydını yaptıran Herkes bu ödemeden faydalanabiliyor. Buna ek olarak 4000 TL daha nakit yardım müjdesi geldi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE HESAPLARA YATACAK

10 ilde büyük hasara sebep olan deprem felaketi sonrası devletten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre bölgede yaşayan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği de yapılacak. Kısa çalışma ödeneği, mevcut koşullarda 3 ay boyunca ödenebiliyor. Kısa çalışma ödeneği Asgari ücretin yarısı kadar veriliyor. Yani deprem bölgesinde ödenecek kısa çalışma ödeneği tutarı 4000 TL oldu. 3 ay boyunca hesaplara 4000 TL kısa çalışma ödeneği geçecek.

İŞKUR FONU ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre en az 4000 TL olacak kısa çalışma ödeneği İŞKUR fonu üzerinden ödenecek. Çalışan kişiler maaş hesaplarından ya da doğrudan PTT hesaplarından kısa çalışma ödeneğini alabilecek.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı
Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz
Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor
Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı
e-Devlet 10 bin TL yardım başvuru ekranı açıldı! Hemen sorgulayın, hakkınızı kaybetmeyin e-Devlet 10 bin TL yardım başvuru ekranı açıldı! Hemen sorgulayın, hakkınızı kaybetmeyin
Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti
SON HABERLER
Kimlik kartıyla gidene İş Bankası’ndan 10.000 TL ödeme başladı Kimlik kartıyla gidene İş Bankası’ndan 10.000 TL ödeme başladı
A101, ŞOK, BİM, Migros stokları bitiriyor! 1 L, 3 L, 5 L Ayçiçek yağı fiyatları dibin dibini gördü A101, ŞOK, BİM, Migros stokları bitiriyor! 1 L, 3 L, 5 L Ayçiçek yağı fiyatları dibin dibini gördü
Cumhurbaşkanı onay verdi! 10.000 TL yardıma ek 4.000 TL daha verilecek, karşılıksız hesaplara yatacak Cumhurbaşkanı onay verdi! 10.000 TL yardıma ek 4.000 TL daha verilecek, karşılıksız hesaplara yatacak
Altın fiyatları düşüşe tüm hızıyla devam ediyor! 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı Altın fiyatları düşüşe tüm hızıyla devam ediyor! 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı
Seçim öncesi memur ve emekliyi sevindiren sıcak gelişme! Maaşlar sil baştan değişiyor, tüm hesaplar yapıldı Seçim öncesi memur ve emekliyi sevindiren sıcak gelişme! Maaşlar sil baştan değişiyor, tüm hesaplar yapıldı
Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı
Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parasına kimler başvurabilir? Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parasına kimler başvurabilir?
Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti