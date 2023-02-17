Cumhurbaşkanı onay verdi! 10.000 TL yardıma ek 4.000 TL daha verilecek, karşılıksız hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen iki şiddetli deprem sonrasında alınan yeni kararları duyurmuştu. Vatandaşların hesabına 10.000 TL hane yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Bugün yeni bir müjde daha geldi. Koşulsuz şartsız 4.000 TL daha hesaplara geçecek. Deprem yardımları olarak verilecek olan Bu yardımlar için başvuru şartı bulunmuyor. Deprem yardımıyla ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Merkezi üstü Kahramanmaraş olan ancak 10 ilde yıkıma sebep olan büyük depremlerin ardından devletin vatandaşa destekleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak deprem yardımı olarak vatandaşın hesabına 10.000 TL nakit para yardımı yapılacağını söylemişti. Hane başına 10.000 TL yardım koşulsuz şartsız verilecek. Ancak Cumhurbaşkanı bugün yeni bir ödeme için daha onay verdi. Hesaplara 4.000 TL daha ek ödeme yatırılacak. Deprem yardıma başvuru şartları şimdiden araştırılmaya başlandı.

HANE BAŞINA 10.000 TL DEPREM YARDIMI VERİLECEK

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında devletin vatandaşa sağlayacağı deprem yardımı ödemeleri merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ilk açıklamada deprem yardımı olarak 10.000 TL tutarında destek ödemelerinin hesaplara yatacağını duyurmuştu. Hane başına yapılacak 10.000 TL deprem yardım için koşul ya da şart aranmıyor. Depremzede olarak kaydını yaptıran Herkes bu ödemeden faydalanabiliyor. Buna ek olarak 4000 TL daha nakit yardım müjdesi geldi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE HESAPLARA YATACAK

10 ilde büyük hasara sebep olan deprem felaketi sonrası devletten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre bölgede yaşayan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği de yapılacak. Kısa çalışma ödeneği, mevcut koşullarda 3 ay boyunca ödenebiliyor. Kısa çalışma ödeneği Asgari ücretin yarısı kadar veriliyor. Yani deprem bölgesinde ödenecek kısa çalışma ödeneği tutarı 4000 TL oldu. 3 ay boyunca hesaplara 4000 TL kısa çalışma ödeneği geçecek.

İŞKUR FONU ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre en az 4000 TL olacak kısa çalışma ödeneği İŞKUR fonu üzerinden ödenecek. Çalışan kişiler maaş hesaplarından ya da doğrudan PTT hesaplarından kısa çalışma ödeneğini alabilecek.