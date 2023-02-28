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Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Kira desteği 3000 TL'ye yükseldi, başvuru için son günler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiracılara müjdeli haber geldi. O illerde yaşayan kiracılara kira yardımı miktarı yükseldi. Artık 3000 TL kira yapılacak.

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Kira desteği 3000 TL'ye yükseldi, başvuru için son günler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişiye güzel haberi duyurdu. Hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı. O illerde verilen kira yardımı miktarı arttırıldı. Kiracılara ödenecek kira yardımı 2000 liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Ev sahiplerine ise 5.000 TL kira desteği verilecek.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası milyonlarca kişi evini kaybetti. Bölgede 11 il depremden etkilenirken çok sayıda vatandaş il dışına taşınmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yaptığı açıklamada ev sahiplerine 5.000 TL Kiracıları 2.000 TL olmak üzere kira yardımı sağlanacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yeniden deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiracılara verilen kira yardımı miktarının arttırıldığını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yardımın detaylarını paylaştı.

DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYANLARA KİRA YARDIMI VERİLECEK

Kahramanmaraş merkezde depremden 11 il etkilendi. Binlerce bina yıkılırken çok sayıda binada ağır hasar var. Deprem nedeniyle evini kaybeden vatandaşlara güzel haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Deprem sonrasında bölgeden taşınmak isteyenler için 15.000 TL taşınma yardımı verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda ev sahiplerine ve kiracılara belli miktarda kira yardımı yapılacağını bildirdi.

ALT TABAN 2.000 TL'DEN 3000 TL'YE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce deprem bölgesinde yaptığı konuşmada kiracılara verilecek olan kira yardımı miktarının 2.000 TL ev sahiplerine verilecek olan kira yardımı miktarının ise 3000 TL olacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yeniden Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada güncellemeyi açıkladı. Kiracılara verilen kira yardımı tutarı 2.000 liradan 3000 liraya yükseltirdi. Ev sahiplerine ise yine 5.000 TL kira yardımı ödenecek.

12 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ev sahiplerinden ve kiracılara sağlanan kira desteği ödemeleri tam 12 ay boyunca devam edecek. Kira yardımı almak için başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Deprem felaketi sonrası e-devlet'te barınma desteği başvuru formu açıldı. T.C kimlik no ve şifreleri ile birlikte giriş yapanlar e-devlet üzerinden arama butonuna barınma desteği yazarak başvuru formuna ulaşabilir. Buradaki başvuru formunu eksiksiz ve tam olarak dolduranlar kira desteği ödemesinden yararlanacak.

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