Cumhurbaşkanı imzayı çaktı! Emeklileri sevinçten uçuracak ödeme kesinleşti

Milyonlarca SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisinin beklediği haber Dün gece geldi. TBMM’den geçen yeni karara göre emeklilere ciddi bir ikramiye desteği geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili AK Parti kurmaylarına talimat verdi. Bayram ikramiyesinde artış bekleyen emeklinin yüzü bu defa gülecek. Emekliler ihtiyaç duydukları nakit paraya Ramazan Bayram öncesinde kavuşacak. 2023 bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri haberimizde…

SONUNDA EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Milyonlarca emekli vatandaş Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde alacakları ikramiyelerin belli olması için artık gün sayıyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından meclis çalışmalarına ara verilmişti. Bu sebeple EYT yasası da dahil olmak üzere birçok görüşme ertelenmişti. Ancak yavaş yavaş hayat normale dönerken emekliler için bayram ikramiyesi ile ilgili önemli son dakika gelişmeleri de yaşanmaya başladı. Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin tutarı netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kurmaylarına talimat verdiği. Gelen ilk bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçimler öncesinde emeklinin yüzünü güldürmeyi planlıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ BU YIL REKOR KIRACAK

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesine zam alamayan emekli İsyan etmişti. Ancak bu yıl öyle olmayacak. Yavaş yavaş ikramiye üzerinde çalışmalar başladı. net bir çalışma olabilmesi için EYT yasasının bir an önce gündemden çıkması gerekiyor. Aslında şubat ayında EYT yasası tamamlanacaktı fakat Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yasa ertelendi. EYT yasasının 1 Mart tarihinden itibaren mecliste görüşülmesi ve sonuca bağlanması bekleniyor.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyesine Bu yıl zam gelecek mi gelmeyecek mi? Konu ile ilgili Başkent kulislerinde önemli bilgiler var. Yapılan duyuruya göre emekli Bayram ikramiyesine zam gelecek Üstelik Okkalı bir zam olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayelerine verdiği talimata göre bayram ikramiyesinin en az 2.500 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesi 2.500 ve kurban bayramı öncesi 2500 olmak üzere toplamda 5.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak.

TEMMUZ AYINDA ARA ZAM VAR

Emekliye diğer Bir müjde ise Temmuz ayında gelecek. 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarına Temmuz ayında ek zam yapılacak. Temmuz ayında en düşük emekli maaşında da önemli bir artış olacak. Gelen ilk bilgiler en düşük emekli maaşının 6500 TL olacağı yönünde. Ancak bu konuda Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 6 aylık enflasyon verilerine ek olarak refah payının ne kadar olacağı Şu an için bilinmiyor. Ancak kesin olan bir şey var ki Temmuz ayından milyonlarca emeklinin maaşı bir kez daha değişecek.