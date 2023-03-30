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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçti! Sigortalılara 16.500 TL yatacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçti! Sigortalılara 16 bin 500 TL yatacak! İşte sigortalılara yatacak 16.500 TL ödemeye dair tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçti! Sigortalılara 16.500 TL yatacak!

14 Mayıs genel seçimlerine az zaman kala çeşitli yenilikler ile beraber kurumlardan arka arkaya açıklamalar geliyor. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) seçimden önce bir duyuruda bulundu. Vatandaşlardan sigortası aktif devam edenler için 16 bin 500 TL ödemenin karşılıksız olarak yatacağını açıkladı. Peki, karşılıksız ödeme kimlere verilecek? SGK ödeme şartları neler? İşte karşılıksız 16 bin 500 TL ödemenin tüm detayları... 


Seçime yaklaştıkça gelen resmi açıklamalar da artış gösteriyor. SGK’nın yaptığı açıklama da sigortası olan vatandaşlar için geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalılara 16 bin 500 TL ödeme yapılacağını, bunun içinde dilekçe verilmesi gerektiğini anlattı. Sigortalılara sağlanan bu desteğin ekonomik anlamda ilaç gibi geleceği kesin. Peki, şartları nedir? 


16.500 TL ödeme başvuru detayları 


Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlayacağı ödemeye dair detaylar da paylaşıldı. Toplu olarak yatacak 16 bin 500 TL ödeme için milyonlarca vatandaş heyecanlı. SGK’ya giderek dilekçesini veren ve müracaatını yapan vatandaşlara 90 gün üzerinden prim yatmış olması gerekiyor. Yani SGK kaydı olup da 90 gün primi (minimum olarak) yatan vatandaşlar bundan yararlanabilecek. 


16.500 TL SGK toplu ödeme şartları 


SGK’nın açıklaması kapsamında verilecek olan 16 bin 500 TL ödeme için anneler başvuru yapmalıdır. Kadınların doğum yapması durumunda gerçekleşecek olan ödemenin detaylarında hamileliğin ibrazı yer alıyor. Çalışan annelerin desteklenmesi için devletin ön ayak olduğu projede asgari ücretli anne adayına 112 gün izinli olduğu dönem için 16.103 TL yatıyor.  


Bunun için anne olacak kadının doğum yapmadan önce ve doğumu gerçekleştikten sonra toplamda 16 hafta mecburi izin kullanması gerekiyor. İzinli sayılan günlerin toplamı da annelere ödeniyor. Doğum izni bittikten sonra SGK’ya başvurulması ve dilekçenin teslim edilmesi gerekiyor. İzin boyunca sigortası aktif olan ve çalışmayan anneler toplu ödemelerini böylelikle alabiliyorlar. 

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