Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ödemelere yüzde 100 zam!

Merkezi Kahramanmaraş olan şiddetli depremden sonra birçok bölge zarar gördü ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde çiftçiler de mağdur durumda kaldı. Bu noktada devlet tarım arazileri için çiftçilere yönelik sertifikalı tohum kullanım desteklerinin yüzde 100 arttırımına dair karar aldı.



RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile birlikte 2022 senesinde yapılan tarımsal desteklemeler ile 2023 senesinde uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği’ne dair kararda bazı değişiklikler yapılması yürürlüğe kondu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan bu kararla beraber de çiftçi desteğine yüzde 100 zam yapıldı.



ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?



Kanuna dair değişiklik yapılabilmesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Bunun ardından 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ildeki çiftçiler için zam kararı alındı.



ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) dahilindeki tüm vatandaşlar için yurt içinde üretilen ve sertifikalandırılan tohumlar kullanılarak ekim ve dikim yapılabilecek. 2022 güz ve 2023 ilkbahar, yaz ekim ve dikimlerini yapanlar için yüzde 100 arttırılan destek ödemeleri sağlanacak.



Alınan karar doğrultusunda ise ödemelerde çavdar, buğday, arpa, çeltik, yulaf ve tritikale için bir dekara 50 TL ödeme yatacak. Aspir için 10 TL iken, yem bezelyesi, korunga, soya ve fiğ dekar başı 45 TL ödeme alacak. Ayrıca mercimek ve kuru fasulyenin dekar başına ödemesi 60 TL olurken kolzada 30 TL alacak. Çiftçilere patates için 200 TL, nohut için 50 TL, yer fıstığına 34 TL, susam için 8 TL ve yonca için ise 60 TL ödeme yatacak.



AYÇİÇEĞİ TOHUMUNE 135 TL



Yapılan ödemelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tespit ettiği havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemi dahilinde olan çiftçiler için ülkemizde üretilen ve sertifikalandırılmış yağlık ayçiçek tohumu kullanımını gerçekleştirenlere bir dekar için 135 TL destek ödemesi verecek. Bunu tohum kullanım desteği olarak sağlayacaktır.



HAVZAYA GÖRE DESTEKLENECEK ÜRÜN LİSTESİ



Karar kapsamında havzalara göre verilecek destek ürünlerde de değişiklikler meydana geldi. Bu doğrultuda ise ayçiçeği ürün listesine eklenen yerler şöyle: Hatay Kumlu, Aksaray Güzelyurt, Mardin Artuklu, Hatay Reyhanlı, Mardin Derik, Nevşehir Acıgöl, Mardin Kızıltepe, Niğde Bor, Nevşehir Derinkuyu, Niğde Merkez, Şanlıurfa Viranşehir.