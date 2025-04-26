Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek

28-29-30 Nisan 2025 tarihlerinde, kamu bankaları aracılığıyla emeklilere 20.000 TL ödeme yapılacak! Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, bu tarihler arasında hızlıca başvurarak destekten faydalanabilecekler. 🏦
💸 Kimler Başvurabilecek?
Bu destekten yararlanmak için tek bir şart aranıyor:
🔹 Emekli maaşınızı bir kamu bankasından alıyor olmanız gerekiyor.
Eğer Ziraat Bankası, Halkbank veya VakıfBank üzerinden maaş alıyorsanız, siz de bu avantajlı destek ödemesine başvurabilirsiniz!
📋 Destek Paketi İki Farklı Seçenek Sunuyor:
1️⃣ Ziraat Bankası 20.000 TL İhtiyaç Kredisi
Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak düşük faizli ve esnek vadeli 30.000 TL ihtiyaç kredisi sunuyor.
Bu kredi ile:
✅ Acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
✅ Borçlarınızı kapatıp rahat nefes alabilirsiniz.
✅ Sağlık giderleri, ev tadilatı veya tatil planlarınızı kolayca finanse edebilirsiniz.
Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapılabiliyor. 📱
2️⃣ Ziraat Bankası 20.000 TL Nakit Avans
Kredi çekmek istemeyen emekliler için nakit avans seçeneği de sunuluyor. Bu seçenekle anında hesabınıza tanımlanacak 20.000 TL’yi kullanabilirsiniz.
Avantajları:
💰 Düşük faizli veya faizsiz kullanım imkanları
💰 Anında hesaba geçme
💰 Esnek geri ödeme fırsatları
Böylece acil nakit ihtiyaçlarınızı beklemeden karşılayabilirsiniz!
⏳ Son Başvuru Tarihine Dikkat!
Başvurular sadece 28-29-30 Nisan 2025 tarihlerinde alınacak!
Bu fırsatı kaçırmak istemeyen emeklilerin, belirtilen tarihlerde şubelerden veya dijital bankacılık kanallarından başvurularını tamamlaması gerekiyor. 📅
Kaynak: Gazeteoku.com