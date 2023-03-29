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Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş açıklama yaptı! Gelen açıklamada 300, 400, 500 TL düşüş bahsi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş açıklama yaptı! Gelen açıklamada 300, 400, 500 TL düşüş bahsi geçti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş açıklama yaptı! Gelen açıklamada 300, 400, 500 TL düşüş bahsi!

Vatandaşlar gelen zamlardan temel gıdada, giyimde, eğitim ve sağlıkta, faturalarda, kirada, ev ve araba satışlarında artık ne yapacağını bilemez duruma geldi. Hayatın her alanında yaşanan pahalılık durumu gün geçtikçe kontrol altına alınamaz hale geliyor. Yapılan zamlar nedeniyle vatandaşlar artık gelen indirimleri takip etmeye başladı. Bir indirim haberi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 15 oranında elektriğe indirim uygulanacağını duyurdu. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı açıklamalarda elektrik faturalarına yüzde 15 indirim yansıyacağını söyledi. Peki, elektrik faturası indirimi ne kadar olacak? 500 TL gelen fatura ne kadar azalmış olacak? İşte Mart 2023 elektrik faturası indirim açıklamasının detayları... 


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı esnasında açıklama yaptı. Açıklamasında elektrikte yüzde 15 indirim gerçekleştirileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize çok güzel haberlerimiz gelecek. İki bayram bir arada yaşanacak. Tüm aboneler için elektrikte yüzde 15 indirim yapılacak. İkincisi ise doğal gaz tarifelerinde sanayiciler için yüzde 20 indirim uygulanacak.” ifadelerine yer verdi. Bu durumda 300 TL fatura ne kadar indirime girmiş oluyor? 


300 TL faturada ne kadar indirim oluyor? 


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği indirim haberi doğrultusunda 300 TL fatura 255 TL’ye inmiş olacak. Eğer 400 TL fatura geldiyse o da 340 TL olarak ödenecektir.  


Elektriğe yüzde 15 indirim yapılması halinde 500 TL olan fatura 425 TL’ye düşecektir.  

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