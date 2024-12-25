Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücreti artırıyor! Refah Payını bu saatte duyuracak

Dün hızlı bir şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası Asgari Ücret 22 bin 104 lira olmuştu. Gelen tepkiler ardından hükümete yakın isimler de şaşırdıklarını ifade ederek Asgari Ücreti düşük buldu. Ancak büyük sürpriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek. Erdoğan Asgari Ücreti artırarak Refah payı getireceği öğrenildi.

2025 Asgari Ücret belli oldu!

Milyonlarca vatandaşın beklediği 2025 Asgari Ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 bin TL olmuştu. İşverenler mutlu olsa da çalışanlar Asgari Ücretliler yüzde 30 zammı az bulmuştu. Hem muhalefet, hem işçi kesimi hem de hükümete yakın kaynaklardan gelen tepkiler zamm az buldu ve devreye Recep Tayyip Erdoğan girme kararı aldı!

Erdoğan, Vedat Işıkhan2ın açıklamaları sonrası hayırlı olsun paylaşımı yaparak yorum yapmamıştı. Ancak Erdoğan'ın Asgari Ücreti artıracak açıklamaları ne zaman yapacağı belli oldu.

Erdoğan devreye giriyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücrete müdahale kararı aldığı öğrenildi. Tepkiler sabah saatleri itibariyle dinmeyince, Türkiye'nin gündemi Asgari Ücret haricinde değişmiyor. Yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olan Asgari Ücret, kesin olarak artırılma kararı alındı. Yeni Asgari Ücretde işverene destek de 1000 TL yükseltilmişti.

Asgari Ücret yüzde 40 zamlanabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 30 yapılan Asgari Ücret'i yüzde 40 zamlandırarak, 24 bin TL civarına yükseltileceği konuşuluyor. Erdoğan 2 bin TL civarında Refah Payı vermeye hazırlanıyor.

Bugün duyuracak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantası sonrası Asgari Ücret Refah payı duyuracağı öğrenildi. 12'de başlayacak toplantı bitiminde Erdoğan yeni Asgari Ücreti duyurabilir.