Cumhurbaşkanı emekli bayram ikramiyesinde son sözü söyledi! O rakama çıkacağı kesinleşti

Ramazan bayramına doğru geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi haberlerinde. Özellikle geçtiğimiz yıl artış yapılmayan Bayram ikramiyesinin Bu yıl artıp artmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde her şey netleşecek ancak kulislerden gelen önemli bilgiler var. Kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli Bayram ikramiyesine el attı. Emekli bayram ikramiyesi konusunda çalışmalar başlarken rakamlarda sızmaya başladı.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaşlar Ocak ayında %30 zamlı maaşları ceplerine koymuştu. Bankaların verdiği promosyonlarda da 2023 yılında önemli artış görülürken şimdi gözler emekli Bayram ikramiyesine çevrildi. Bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği uzun zamandan beri Merak ediliyor ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili olarak yeni bir son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli Bayram ikramiyesine el attı. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?

2023 emekli bayram ikramiyesi şu anda milyonlarca emeklinin gündemindeki en önemli konulardan biri haline dönüştü. Emekliler geçtiğimiz yıl yapılmayan zammın Bu yıl yapılmasını istiyor. 2018 yılında almayana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla milyonlarca emekliye dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak verilmişti. Artış olmaması emeklileri üzmüştü. Ancak bu yıl seçim yılı olması sebebiyle büyük bir artış bekleniyor. Üstelik AK Parti kulislerinden gelen son bilgilerde bu yönde. İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi için talimatlarını verdi.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? kulis bilgilerine göre emekli Bayram ikramiyelerine artış yapılacak. Üstelik Her bayram için ikramiyenin 2.500 TL'ye çıkacağı konuşuluyor. Yani şu anda 1100 TL olan bayram ikramiyesi 2500 TL'ye yükselecek ve bu da %100'ün üstünde bir artış demek olacak.

Yine kulislerde dolaşan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kurmaylarına talimat verdi. Ramazan bayramına doğru adım adım yaklaşırken bayram ikramiyesi konusunda çalışmalarda başladı. En kısa sürede çalışmaların sonuca ulaşacağı ve vatandaşla paylaşılacağı düşünülüyor.

EMEKLİLER NE BEKLİYOR?

Bayram ikramiyesi konusunda emeklinin beklentisi oldukça yüksek. En az 3000 TL ikramiye beklentisi var. Emeklinin hayallerinin gerçek olup olmayacağı ise bir ay içinde belli olacak.