Cumhurbaşkanı duyurdu! 100 bin TL nakdi yardım son dakika açıklandı! Bu kişiler hemen alacak

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına yüz bin TL nakdi destek verilecek. 100 bin lira deprem yardımı başvuru şartları da belli oldu. Peki, 100.000 TL nakdi yardım kimlere verilecek? Başvuru şartları neler?

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken dün yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Kabinede alınan karara göre depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım verilecek. 100.000 TL nakliye aldım başvuru şartları da açıklandı. Peki, kimler 100.000 TL deprem yardımı alacak?

100.000 TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına verilecek ödemelere ilişkin açıklama yaptığı nokta kabini toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, depremde yakınlarını kaybedenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla devletten 100.000 lira maddi yardım yapılacağını bildirdi. Dayanışma paketi olarak 50 milyar civarında bütçe ayrıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda ilk etapta oturulamaz hale gelen evler için hane başına 15.000 TL taşınma yardımı ve 2 ila 5000 TL arasında kira yardım verileceğini de duyurdu.

Verilecek olan 100.000 TL nakliye yardım ise deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına ödenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

100.000 TL deprem yardım için başvuru şartları da merak edilmeye başlandı. Şu an için konuyla ilgili detaylı açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde ilgili bakanlıklar tarafından daha net bir açıklamanın yapılacağı tahmin ediliyor.

DEPREMZEDELERE 15.000 TL TAŞINMA DESTEĞİ VERİLECEK

Aynı zamanda depremzedelere verilecek 15.000 TL taşınma desteği için adresler belli oldu. Başvuru yapmak isteyenler CİMER üzerinden ya da e-devlet aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek. Taşınma yardımı aile başına olacak.

2.000 - 5.000 TL ARASI KİRA YARDIMI

Yine deprem bölgesinden taşınan ve kirada oturmak zorunda kalan vatandaşlara ise 2000 lira ile 5000 lira arasında kira yardımı verilecek. Kira yardımı tutarı vatandaşların yaşadığı bölgeye göre farklı olacak.