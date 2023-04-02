Cumhurbaşkanı düğmeye bastı! Memura ek zam fitili ateşlendi, o tarihte netleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklinin artık en az aylığının 7 bin 500 TL olmasını açıklamasının ardından Ramazan ve Kurban Bayramı’ndaki yapılacak ödemelerin 900 TL zam ile 2 bin TL, toplamda 4 bin TL olması Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Bu çerçevede emeklilerin 7.500 TL maaşları ne zaman alacakları merak edilirken, memurun durumu soru işareti oldu. Peki, Nisan ayında memurlara ek zam yapılacak mı? 2023 memur zammı ne zaman gelecek? 14 Mayıs 2023 seçim öncesi memur zammı yapılacak mı?



Emeklinin aldığı en az maaş artık 7 bin 500 TL olarak belirlendi. Bununla beraber TBMM’de görüşülen geçici işçilerin kadroya alınmasına dair teklif de kabul edildi. Bu doğrultu da ise en az emekli 7 bin 500 TL alacakken ve bayram ikramiyesine de zam yapılarak 2 bin TL kabul edilmişken bazı soru işaretleri emekliler için gündeme geldi. 2023 zamlarında memura ek zam var mı? Memurlara 2023 ek zammı ne zaman yapılacak? İşte memur zammına dair detaylar...



15 NİSAN MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Memurlar Nisan ayında kendilerine de zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ”En az emekli maaşını 7 bin 500 TL yaptık, hayırlı olsun.” açıklamasının ardından milyonlarca memur kendilerine Nisan 2023’de zamlı maaş yatıp yatmayacağını merak ediyor.



EMEKLİLER NİSANDA İKRAMİYELERİ ALIYOR



Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyelerini de alacak olan emekliler için Kurban Bayramı ikramiyesini de Haziran ayında yatacağı açıklandı. Milyonlarca emeklinin yanı sıra iş göremezlik raporu olan, yaşlılık, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bayram vesilesi ile ek ödeme almış olacaklar. Tüm bu gelişmeler yaşanırken “Nisan’da memura zam yapılacak mı?” sorusu en çok merak edilen konu oldu.



MEMURA EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?



Memurlar için Nisan ayında zam yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak Temmuz 2023’de memur maaşlarına enflasyon farkının etkili olacağı biliniyor. Son açıklanan enflasyon verilerine göre aylık bazda yüzde 3,15 yükseliş görüldü. Bu da enflasyon farkını 9,8’e çıkardı. 6 aylık enflasyon farkıyla Temmuz’da memur maaşlarının ciddi oranda artış göstermesi bekleniyor.