Çok al az öde; A101 12 Ocak aktüel kataloğunda çılgın indirim var

"Haftanın Yıldızları" kategorisinde yer alan ürünler, hem temel ihtiyaçlarınızı karşılamanızı hem de bütçenizi korumanızı sağlıyor. Hafta sonundan itibaren geçerli olacak bu fırsatlar arasında çay, şeker, temizlik ürünleri, süt ürünleri, et çeşitleri ve meyveler bulunuyor. İşte A101'in 11-17 Ocak tarihleri arasında geçerli "Haftanın Yıldızları" kataloğundaki öne çıkan indirimler:
İndirimli Gıda Ürünleri
Çaykur Rize Turist Çayı (1 kg): 209 TL
Indomie Hazır Noodle Çeşitleri (5'li): 38 TL
Balküpü / Doğuş Toz Şeker (5 kg): 185 TL
Öncü Pul Biber (500 gr): 95 TL
Öncü Biber Salçası Çeşitleri (650 gr): 119 TL
Süt ve Süt Ürünleri
Milkten Tereyağı (1 kg): 265 TL
Birşah Yoğurt (1,5 kg): 49,50 TL
Ünal İnek Peyniri (1 kg): 199 TL
Peynes Süzme Beyaz Peynir (500 gr): 119 TL
Et ve Şarküteri Ürünleri
Kombinet Dana Kuşbaşı (1 kg): 169 TL
Beşler Dana Kuşbaşı (1 kg): 174 TL
Beşler Dana Izgara Köfte (400 gr): 145 TL
Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç: 135 TL
Temizlik Ürünleri
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 219 TL
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici (250 ml): 69 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi: 69 TL
Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri: 129 TL
Meyve ve Sebze Ürünleri
İthal Muz (kg): 72,50 TL
Patates (kg): 11,75 TL
Portakal (kg): 25 TL
Tabak Mantar (250 gr): 34,50 TL
Çok Al Az Öde Fırsatları
Beypazarı Maden Suyu (adet): 6,50 TL / (6'lı): 34,50 TL / (20'li): 112 TL
Sarıkız Maden Suyu (adet): 6,50 TL / (6'lı): 34,50 TL / (20'li): 112 TL
Birşah Ayran (1 lt): 6 TL / (20'li): 110 TL
Birşah Milkino Süt Çeşitleri (1 lt): 9,50 TL / (6'lı): 54 TL / (27'li): 216 TL
Kaynak: A101 resmi sitesi