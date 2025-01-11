Çok al az öde; A101 12 Ocak aktüel kataloğunda çılgın indirim var

"Haftanın Yıldızları" kategorisinde yer alan ürünler, hem temel ihtiyaçlarınızı karşılamanızı hem de bütçenizi korumanızı sağlıyor. Hafta sonundan itibaren geçerli olacak bu fırsatlar arasında çay, şeker, temizlik ürünleri, süt ürünleri, et çeşitleri ve meyveler bulunuyor. İşte A101'in 11-17 Ocak tarihleri arasında geçerli "Haftanın Yıldızları" kataloğundaki öne çıkan indirimler:

İndirimli Gıda Ürünleri

Çaykur Rize Turist Çayı (1 kg): 209 TL

Indomie Hazır Noodle Çeşitleri (5'li): 38 TL

Balküpü / Doğuş Toz Şeker (5 kg): 185 TL

Öncü Pul Biber (500 gr): 95 TL

Öncü Biber Salçası Çeşitleri (650 gr): 119 TL

Süt ve Süt Ürünleri

Milkten Tereyağı (1 kg): 265 TL

Birşah Yoğurt (1,5 kg): 49,50 TL

Ünal İnek Peyniri (1 kg): 199 TL

Peynes Süzme Beyaz Peynir (500 gr): 119 TL

Et ve Şarküteri Ürünleri

Kombinet Dana Kuşbaşı (1 kg): 169 TL

Beşler Dana Kuşbaşı (1 kg): 174 TL

Beşler Dana Izgara Köfte (400 gr): 145 TL

Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç: 135 TL

Temizlik Ürünleri

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 219 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici (250 ml): 69 TL

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi: 69 TL

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri: 129 TL

Meyve ve Sebze Ürünleri

İthal Muz (kg): 72,50 TL

Patates (kg): 11,75 TL

Portakal (kg): 25 TL

Tabak Mantar (250 gr): 34,50 TL

Çok Al Az Öde Fırsatları

Beypazarı Maden Suyu (adet): 6,50 TL / (6'lı): 34,50 TL / (20'li): 112 TL

Sarıkız Maden Suyu (adet): 6,50 TL / (6'lı): 34,50 TL / (20'li): 112 TL

Birşah Ayran (1 lt): 6 TL / (20'li): 110 TL

Birşah Milkino Süt Çeşitleri (1 lt): 9,50 TL / (6'lı): 54 TL / (27'li): 216 TL

Kaynak: A101 resmi sitesi