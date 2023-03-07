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Çok acil nakit para ihtiyacı olana can simidi atıldı! 200.000 TL anında hesaplarda! 3 ay sonra ödeme kolaylığıyla!

Çok acil nakit para ihtiyacına 200.000 TL anında ödeme hesaplarda! Şimdi yatıyor, 3 ay sonra ödeniyor! İşte o bankanın nakit ihtiyaç kredisi detayları...

Çok acil nakit para ihtiyacı olana can simidi atıldı! 200.000 TL anında hesaplarda! 3 ay sonra ödeme kolaylığıyla!

Acilen toplu paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için Türkiye Ekonomi Bankası büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında dev bir adım atan banka müşterilerinin dertlerinden kurtulmasını sağlayacak. Düşük faizler ve uygun geri ödeme koşulları ile sorunlar ortadan kalkacak.  


Türkiye Ekonomi Bankası, yılın kredi kampanyasını yaptı. Acil toplu nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizler, uygun geri ödeme koşulları, 3 ay erteleme ile tam 200 bin TL nakit vereceğini duyurdu. 


Bütçesine uygun şekilde geri ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar için kendilerini zorlamayacakları biçimde TEB’den kredi fırsatı geldi. TEB müşterilerine vereceği bu kredide herhangi bir statü aramadığını belirterek her kesimden ihtiyacı olan vatandaşa verildiğini belirtti. Taksit erteleme, düşük faiz ve ödeme planını bütçeye göre hazırlama kolaylıkları ile TEB’in kredisinden Mart ayında faydalanabilirsiniz. İşte TEB 200 bin TL kredi detaylar... 


TEB ihtiyaç kredisi kampanyasında çığır açtı!  


Türkiye Ekonomi Bankası müşterileri için 3 ay erteleme olanağı ile birlikte düşük faizler ile 200 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Bu kampanya çerçevesinde 200 bin TL kredi verecek olan TEB, müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını çözmesinde destek sağlıyor. Düşük faiz oranları ile beraber 36 ay erteleme seçeneği olan kredi kapsamında kredi başvurunuzu yaptığınız gün anında kullanabiliyorsunuz. 


TEB ihtiyaç kredisi başvurusu 


Acil paraya ihtiyacı olan birçok vatandaşın günümüz ekonomik koşullarında bulması zorken en kolay seçenek uygun faizli ve taksitlerini kendinize göre belirleyeceğiniz nakit ihtiyacınızı bankalardan karşılamaktır. Biliyoruz ki önemli bir nokta geri ödeme noktasındaki faizler oluyor. TEB kredi faizleri ne kadar? Merak ediyorsanız bu sizi çok şaşırtacak. TEB kredi faizi 1,64 oranında. Bu kadar düşük faizle, 3 ay ertelemeli kredi için başvurular da çok kolay. 


TEB ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirler. Buna ek olarak müşteri olma işlemini de mobil uygulama üzerinden basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurunuzu ve yine aynı şekilde müşteri olma müracaatınızı en yakın şubeler üzerinden de yapabilmektesiniz. Kredi sonucunuzu hızlı biçimde alarak anında nakit ihtiyaçlarınızı halledebilirsiniz. ATM’den çekerek veya TEB hesabınız üzerinden harcamalarınızı yapabilirsiniz. 

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