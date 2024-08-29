Çoğu kişinin haberi yok; O vakıf 1 sene boyunca her ay öğrencilere 4 bin TL para yardımı yapacak

Şirketlerin üniversite öğrencilerine ayırdığı burs miktarlarında bu sene artış yaşanırken en çok dikkat çeken burslardan birine de Çelikel Vakfı imza attı. Söz konusu kampanya kapsamında Çelikel Vakfı, üniversite öğrencilerine aylık 4 bin liraya kadar burs verecek. Tabi, bu bursu elde edebilmek adına bazı şartlar bulunuyor. İşte Çelikel Vakfı bursundan yararlanmak için istenilen şartlar şu şekilde:

Üniversite öğrencileri burs alabilecekleri kurumları araştırırken, birçok vakıf, dernek ve kurum da öğrencilere mali destek sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, bazı belediyeler öğrencilere tek seferlik nakit yardımı sağlarken, bazı dernekler düzenli aylık burs imkanı sunuyor. Çelikel Vakfı da üniversite öğrencilerine burs desteği veren vakıflardan biri. Çelikel Vakfı, "Alev Topları Bursu" adı altında, belirli kriterleri karşılayan ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 4 bin TL burs vereceğini duyurdu. Vakıf, bu burs desteğinin bir yıl boyunca süreceğini belirtti.

ÇELİKEL VAKFI BAŞVURU ŞARTLARI

Çelikel Vakfı, Alev Topları Bursu kapsamında vereceği 4 bin TL'lik burs desteği için başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, başvuru şartları şu şekilde oluştu:

Burs başvurusu yapabilmek için 2024 yılında YKS sınavına girmiş olmak

İstanbul'da bulunan devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yerleşmiş olmak,

Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesinin 8 bin lira ve altında olmak,

Başarı sıralaması olarak ise;

Sayısal puan türünde ilk 30 bine girmiş olmak,

Eşit ağırlık puan türünde ilk 15 bine girmiş olmak,

Sözel puan türünde ilk 10 bine girmiş olmak,

Dil puan türünde ilk 5 bine girmiş olmak,

TYT puan türünde ilk 10 bine girmiş olmak,

Alev Topları Bursu'ndan faydalanmak isteyen öğrenciler, 2 Eylül-29 Eylül tarihleri arasında Çelikel Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.