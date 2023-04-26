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Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak

Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödemeler yatıyor. Aile için 1.250 TL + 650 TL çocuk için olmak üzere toplamda 1.900 TL ödeme almak için başvuru yapılması gerekiyor. İşte ayrıntılar...

Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak

Türkiye’deki sosyal yardım kampanyalarının birçoğunda olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere de destek sağlıyor. Çocuklu aileler için yapılacak nakdi destek kapsamında belirlenen miktar ise en fazla 1.900 TL olmaktadır. Anne ve babaların başvurarak alacakları bu destek ödemeleri için T.C. kimlik ve şifre ile e-Devlet üzerinden müracaat hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. İşte çocuklu ailelere sosyal yardım ödemesine dair ayrıntılar...  


ÖDEMELER 1 YIL YATACAK 


Başvuran çocuklu ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanan ödemeler 1 sene boyunca yatıyor. Bu ödemelerden faydalanmak isteyen ailelerin ise alabileceği en yüksek yardım limiti 1.900 TL olarak belirlendi. Ödemeler tam 1 yıl boyunca sürüyor.  

 


AİLE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR? 


Aile destek ödemesi olarak geçen sosyal yardıma başvuru yapmak isteyen anne ve babaların T.C. kimlikleri ile birlikte Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları’ndan müracaat etmesine imkan sağlanıyor. Buna ek olarak en hızlı seçenek ise 7 gün 24 saat online olarak başvuruların yapılabileceği e-Devlet sisteminden faydalanmak olacaktır. Anne ya da baba kendi T.C. kimlik ve şifresi ile giriş yaparak aile destek ödemesi başvurusunu kolayca yapabilmektedir. 


Başvurunun onaylanmasının ardından ise ailelere en fazla 1.900 TL olan nakdi destek ödemesi PTT aracılığı ile yatırılmaktadır. Aile destek ödemesi 1.250 TL alan anne ve baba ayrıca çocuk destek bileşeninden de faydalanabilmektedir. Buradan da en fazla 650 TL ödenek alınmaktadır.  


AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞARTLARI 


Aile destek ödemesi kapsamında 1.250 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların gelir seviyesine bakılmaktadır. Ailede bulunan kişi sayısına göre mevcut asgari ücret üzerinden bir kişiye düşen gelir hesaplanır. Buna göre ise verilecek olan aylık sosyal yardım limiti belirlenir.  

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