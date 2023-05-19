Çocuklu ailelere destek açıklandı! Çocuk başına yardım parası başvuruları başladı

Aileler için destek ödemesi açıklaması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık son dakika olarak duyurdu. Çocuk başına ailelere ekonomik destek verilecek. Başvurular şimdiden başladı. 1-2-3 çocuklu ailelere ödenecek. Peki, SED ödemesinden faydalanmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor? Ailelere ne kadar destek ödemesi yapılacak? İşte son dakika destek ödemeleri haberinin detayları...

BAKAN YANIK SON DAKİKA OLARAK AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık SED ödemelerine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Yapılan son dakika açıklamasında, 178 bin çocuğun masraflarını karşılandığı bildirildi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Mayıs ayı içerisinde toplam 561.123.454 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık." dedi.

SED BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Bakanlık bilgilendirmesine göre, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

Dilekçe

T.C. Kimlik Numarası beyanı,

Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.