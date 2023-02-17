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Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parasına kimler başvurabilir?

600 TL’ye varan çocuk parasına kimler başvuru yapabilir? Yeni doğan bebek parası ne zaman verilir? Çocuk parası ne zaman yatar? İşte çocuk parasına dair detaylar...

Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parasına kimler başvurabilir?

Ekonomik anlamda sıkıntısı olan ailelerin özellikle ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımcı olmak adına devlet birçok destek projesi oluşturuyor. Bunlardan birisi de ailelerin yeni bebekleri olduğunda yapılan ödemeler. Aileler yeni bebekleri olduğu zaman onun her anını hafızalarına kaydetmek ve beraber geçirdikleri güzel günlerin tadını çıkarmak ister.  


Aileler bebekleriyle geçirdikleri vakitte de artan masrafları düşünmek zorunda kalıyor. Özellikle bir bebek bezi ve mama fiyatları dahi aileleri zorluyor. Devletin yaptığı yardımlar ile en azından bu dönemde ailelerin bir miktar bebek masrafları azalmış oluyor. Devlet destekli yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütün ailelere sağlıyor. Mali yardım olarak yeni anne olan kişiler bu yardımdan faydalanabilmektedir.  


Bebek yardımı ne kadar yapılıyor? 


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm yeni annelere yapılan yardımda bir çocuğu olan kişilere 300 TL, iki çocuğu olan kişilere 400 TL, üç ya da daha fazla çocuğu olan annelere 600 TL olarak ödeme yapılmaktadır. 


Çocuk parası ne zaman yatar? 


Tüm annelere yeni doğan bebek parası üç ayda bir yatırılmaktadır. Her üç aylık dönem sonunda anneler çocuk parasını almaktadır. Çocuk parası ödemeleri Ocak, Nisan ve Temmuz ayları ile Ekim sonlarında hesaplara yatırılmaktadır. İlk alınacak çocuk parası ise çocuğun doğduğu tarihe göre yapılmaktadır.  


Çocuk parası başvurusu nasıl yapılır? 


Anneler Sosyal Hizmet Merkezleri ya da Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü aracılığı ile yeni doğan bebek parası başvurusu yapabilmektedir. Anne adayı olan kişiler bazı belgeleri getirerek başvurularını yapabilir. Ayrıca e-devlet üzerinde ya da internet aracılığıyla başka bir platformdan başvuru yapılamamaktadır. Başvurular bahsettiğimiz kurumlara bizzat yapılır ve sonuçlar bir ay kadar sürede belli olur. 

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