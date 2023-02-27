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Çocuk başına 5.500 TL nakit destek! Aile bakanlığı çocuğu olan ailelere 3 gün içinde ödeyecek

Sosyal yardım almak isteyenlere güzel haber. Devletten peş peşe yeni açıklamalar geldi. Aile Bakanlığı son dakika duyurusunda çocuk başına 5500 TL ödeme verileceğini bildirdi.

Çocuk başına 5.500 TL nakit destek! Aile bakanlığı çocuğu olan ailelere 3 gün içinde ödeyecek

Sosyal yardım fırsatları Yeni yılda artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan tüm ailelere özel yardımlar sağlıyor. Bu sabah Aile Bakanlığı son dakika sosyal yardım duyurusu yapıldı. Bu defa yardım çocuğu olan anne babalara verilecek. Sadece tek bir şart Taşıyan anne babalar başvuru yapmaları durumunda aile Bakanlığından sosyal yardım alabilecek. Aile Bakanlığı yeni sosyal yardım başvuru şartları açıklandı. Hala başvuru yapmayanlar vakit kaybetmesin.

Türkiye'de ekonomik şartlar oldukça zorlu. Özellikle çocuğu olan aileler bu ortamda çocuklarının okul masraflarını ve ihtiyaçlarını karşılamakta daha da zorlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hem ihtiyaç sahibi kişiler için hem de anne babalar için her geçen gün yeni yardımlarını duyurmaya devam ediyor. Bugün de çocuk sahibi olan aileler için bir son dakika duyurusu geldi. Aile Bakanlığından yapılan duyuruya göre başvuru yapan ve şartları taşıyan herkese 5500 lira çocuk yardımı verilecek. Anne babalar hemen başvuru yaparak ödemeden yararlanabilecek. Aile Bakanlığı çocuk yardımı başvuru şartları ve merak edilenler haberimizde…

ÇOCUĞU OLAN AİLELERE 5.500 TL DESTEK

Aile Bakanlığı çocuklu aileler için son dakika sosyal yardım duyurusu yaptı. İhtiyaç sahibi olan ve çocuklarının okul eğitim ve diğer giderlerini karşılamakta güçlük çeken hanelere 5500 TL nakdi yardım yapılacak. Aile Bakanlığı çocuk yardımı ödemeleri için başvuru şartları ve detaylarda belirlendi. Eğer çocuğunuz varsa ve bakanlıktan Sosyal Yardım almak istiyorsanız Şartları yerine getirmeniz durumunda başvuru yapmak için geç kalmayın.

ANINDA 5500 TL YARDIM HESAPTA

Özellikle çocuk sahibi aileler ekonomik krizden en çok etkilenen kesim oluyor. Ne yazık ki geçim sıkıntısı çeken birçok aile çocuklarının eğitim ve okul giderlerini karşılayamıyor ya da çok zor karşılıyor. Bu sebeple Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan ailelere çocuk başına 5.500 TL yardım verileceği bildirildi. Yardım için başvuru işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek.

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖĞRENCİLERİ OLACAK

Çocuğu okula giden aileler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Geçtiğimiz günlerde duyuru yapılmıştı. İlkokul ortaokul ve lise öğrencisi çocuğu olan aileler başvuru yapmaları durumunda devletten 5.500 TL başarı teşvik yardımı alabilecek. Bu yardım sosyal yardım alan ailelerin başarılı olan çocuklarına verilecek. Yani dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler sosyal yardım almaları durumunda başvuru yaparak devletten başarı teşvik yardımı alabilecek. Başvuru işlemleri e-devlet üzerinden Ya da aile bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından yapılacak.

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