GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Çocuğu olanlara destek! 3300 TL ödeme PTT’den alınacak!

Çocuğu olanlara destek verilecek! 3300 TL çocuk desteği PTT’den alınacak! İşte 3300 TL çocuk desteği hakkında tüm detaylar...

Çocuğu olanlara destek! 3300 TL ödeme PTT’den alınacak!

Çocuğu olan aileler PTT üzerinden bakanlığın sağladığı yardım dahilinde 3 bin 295 TL ödemesini alabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından açıklanan yardımda çocuğu olan tüm ailelere 3.295 TL yardım yapılacağı duyuruldu. PTT 3300 TL yardım nasıl alınır? Çocuk yardımı başvuru şartları nedir? PTT çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte detaylar... 


PTT çocuk yardımı ne kadar? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada ihtiyaç haline göre çocuklu ailelere ödemeler yapılacağını açıkladı. PTT tarafından verilecek olan yardımın miktarı ise çocuk sayısına göre değişiyor. 1 – 2 çocuğu olan ailelere 350 TL ödeme yapılıyor. 3 çocuğu olan ailelerde ise ödeme miktarı 450 TL. 4 çocuğu olan kişilere 550 TL ödeme yapılırken 5 ve üzerine 650 TL destek yapılıyor.  


PTT çocuk yardımı özellikle ihtiyaç sahibi tüm çocuklu ailelere yapılmaktadır. Başvuruların onaylanması durumu yoğunluktan dolayı değişebiliyor. Her sene yapılan bu yardımların artık 3.295 TL’ye kadar çıkarıldığı açıklandı. Bakan Yanık 2023 senesinde ailelerin hesaplarına PTT üzerinden verilen çocuk yardımı desteğinin 3,295 TL’ye kadar çıktığını açıkladı.  


Çocuk yardımı başvurusu nereden yapılır? 


Çocuklu ailelere verilecek olan 3.295 TL’ye kadar yardım için başvurular e-devlet üzerinden ya da SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruların onaylanması durumunda ailelere 12 ay süresince ödemeler gerçekleşitirilmektedir. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye bu ay çifte maaş ödenecek! Hemen kontrol edin siz de alabilirsiniz Emekliye bu ay çifte maaş ödenecek! Hemen kontrol edin siz de alabilirsiniz
Emekliye promosyon kıyağı! Rakamı duyan maaşını taşımak için o bankaya koşuyor Emekliye promosyon kıyağı! Rakamı duyan maaşını taşımak için o bankaya koşuyor
5500 TL üstü maaş alan emekliye İş Bankası karşılıksız ve geri ödemesi 7500 TL nakit destek veriyor 5500 TL üstü maaş alan emekliye İş Bankası karşılıksız ve geri ödemesi 7500 TL nakit destek veriyor
Tuzak çok büyük! Uzman isim elinde 1 gram bile altını olanları uyardı, sakın ola yapmayın Tuzak çok büyük! Uzman isim elinde 1 gram bile altını olanları uyardı, sakın ola yapmayın
TEB, Garanti, ING, İş Bankası, Akbank duyurdu! 3 yılda 1 gelen ek ödeme başladı, emeklinin yüzü gülecek TEB, Garanti, ING, İş Bankası, Akbank duyurdu! 3 yılda 1 gelen ek ödeme başladı, emeklinin yüzü gülecek
Çocuğu olan ailelere TCKN'ya göre ödeme! PTT'den verilecek destek miktarı 450 TL – 650 arasında değişiyor Çocuğu olan ailelere TCKN'ya göre ödeme! PTT'den verilecek destek miktarı 450 TL – 650 arasında değişiyor
SON HABERLER
Banka banka liste yayınlandı! Emekliye 12 bin TL ek maaş verilecek, duymayan kalmasın Banka banka liste yayınlandı! Emekliye 12 bin TL ek maaş verilecek, duymayan kalmasın
Kamu bankaları görülmemiş bir güzellik yaptı! Faiz oranları sadece 0,69! Kamu bankaları görülmemiş bir güzellik yaptı! Faiz oranları sadece 0,69!
Ziraat Bankası çiftçinin yanında! Borçların ödenmesinde böyle kolaylık daha önce yapılmadı! Ziraat Bankası çiftçinin yanında! Borçların ödenmesinde böyle kolaylık daha önce yapılmadı!
Çocuğu olanlara destek! 3300 TL ödeme PTT’den alınacak! Çocuğu olanlara destek! 3300 TL ödeme PTT’den alınacak!
2023 emeklilerin senesi, zam miktarı belirlendi! Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2023 emeklilerin senesi, zam miktarı belirlendi! Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Başvuran 9 gün sonra parasını alıyor! 1250 TL ödeme yardımı hesaplara geçiyor! Başvuran 9 gün sonra parasını alıyor! 1250 TL ödeme yardımı hesaplara geçiyor!
Hande Fırat: Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi Hande Fırat: Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi
Kübra Par: Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Günlük bin adet çadır üretim kapasitemiz var Kübra Par: Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Günlük bin adet çadır üretim kapasitemiz var