Çocuğu olanlara destek! 3300 TL ödeme PTT’den alınacak!

Çocuğu olan aileler PTT üzerinden bakanlığın sağladığı yardım dahilinde 3 bin 295 TL ödemesini alabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından açıklanan yardımda çocuğu olan tüm ailelere 3.295 TL yardım yapılacağı duyuruldu. PTT 3300 TL yardım nasıl alınır? Çocuk yardımı başvuru şartları nedir? PTT çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte detaylar...



PTT çocuk yardımı ne kadar?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada ihtiyaç haline göre çocuklu ailelere ödemeler yapılacağını açıkladı. PTT tarafından verilecek olan yardımın miktarı ise çocuk sayısına göre değişiyor. 1 – 2 çocuğu olan ailelere 350 TL ödeme yapılıyor. 3 çocuğu olan ailelerde ise ödeme miktarı 450 TL. 4 çocuğu olan kişilere 550 TL ödeme yapılırken 5 ve üzerine 650 TL destek yapılıyor.



PTT çocuk yardımı özellikle ihtiyaç sahibi tüm çocuklu ailelere yapılmaktadır. Başvuruların onaylanması durumu yoğunluktan dolayı değişebiliyor. Her sene yapılan bu yardımların artık 3.295 TL’ye kadar çıkarıldığı açıklandı. Bakan Yanık 2023 senesinde ailelerin hesaplarına PTT üzerinden verilen çocuk yardımı desteğinin 3,295 TL’ye kadar çıktığını açıkladı.



Çocuk yardımı başvurusu nereden yapılır?



Çocuklu ailelere verilecek olan 3.295 TL’ye kadar yardım için başvurular e-devlet üzerinden ya da SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruların onaylanması durumunda ailelere 12 ay süresince ödemeler gerçekleşitirilmektedir.