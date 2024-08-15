Çocuğu olan annelere müjde! Her ay 12.031 TL yardım verilecek- Çalışan annelere sağlanan 325 Euro bakıcı desteği, Türkiye’de kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla geliştirilmiş önemli bir projedir. Destekten yararlanmak isteyen annelerin, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve gerekli belgeleri zamanında tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. Bu destek, sadece çalışan annelerin değil, aynı zamanda çocuk bakımında eğitimli bakıcıların istihdam edilmesini de teşvik etmektedir.

325 Euro Bakıcı Desteği

Çocuğu olan annelere müjde! Her ay 12.031 TL yardım verilecek. 325 Euro bakıcı desteği, çalışan annelerin çocuk bakım masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sağlanan bir ödenektir. Bu destek, 12 ay boyunca her ay 325 Euro olmak üzere toplamda 3.900 Euro olarak ödenmektedir. Destekten yararlanmak isteyen anneler, belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Bu proje, hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışan anneleri kapsamakta ve bu sayede kadınların iş hayatına katılımını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten yararlanabilmek için bazı kriterler bulunmaktadır:

İkamet Şartı: Başvuruda bulunacak annenin Ankara, İstanbul veya İzmir illerinden birinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Çocuğun Yaşı: Başvuru tarihinde annenin 0-24 ay (24. ay dahil) arasında bir çocuğu olmalıdır. Bu yaş aralığı, desteğin yalnızca en küçük yaştaki çocuklara odaklanmasını sağlamaktadır.

Aynı Adreste İkamet: Annenin ve çocuğun aynı adreste ikamet etmesi, başvuru şartlarından biridir. Bu, çocuğun bakımının bizzat anne tarafından sağlandığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Çalışma Durumu: Annenin, başvuru tarihinde veya en geç kesin kayıt tarihi

itibarıyla bir işverene bağlı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Tam zamanlı çalışan anneler, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmak zorundadır. Yarı zamanlı çalışanlar ise yarı zamanlı bir bakıcı istihdam edebilirler.

Bekar Anneler: Bekar anneler için ek bir şart olarak, çocuğun velayetinin annede olması ve çocuğun annenin ikamet ettiği adreste yaşaması gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve Ön Kayıt İşlemleri

Destekten yararlanmak isteyen annelerin, öncelikle başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, Haziran 2024 itibarıyla www.sgk.gov.tr veya e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Ancak başvuru yapmadan önce, başvuranın ve çocuğunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adres bilgilerinin güncel olması önemlidir. Bu bilgiler güncel değilse, destek başvurusu geçersiz sayılabilir.

Ön kayıt işlemini başarıyla tamamlayan annelerin, kesin kayıt sürecine geçebilmesi için çalışma durumlarını ve ikametgah bilgilerini doğrulamaları gerekmektedir. Ayrıca, sistemden ön kayıt yaptırmayan annelerin destekten yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Başvuru Şartlarına Uygunluk ve Detaylar

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır:

Analık İzni Durumu: Proje döneminde analık izninde olan anneler, bu destekten yararlanamamaktadır. Bu şart, desteğin yalnızca aktif olarak çalışan annelere yönelik olduğunu göstermektedir.

Bakıcının Ücreti: Bakıcının ücreti en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yarı zamanlı çalışan bakıcılar için ise bu ücret, asgari ücretin yarısı kadar olmalıdır. Bu şart, bakıcıların sigortalı çalıştırılması ve sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla konulmuştur.

Bakıcının İstihdam Şartları: Destekten yararlanmak isteyen anneler, proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamalıdır. Bu, destekten yalnızca çocuğa bakan kişilerin yararlanmasını sağlamak amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir.

Destek Ödemelerinin Faydaları ve Etkileri

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular www.sgk.gov.tr veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru yapmadan önce, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki bilgilerin güncel olduğundan emin olunmalıdır.

Bakıcının ücreti nasıl belirlenir?

Tam zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücret düzeyinde, yarı zamanlı çalışan bakıcılar içinse asgari ücretin yarısı kadar bir ödeme yapılmalıdır.

Proje kapsamında bakıcı olarak çalışabilir miyim?

Hayır, bu destek kapsamında annenin bakıcı olarak çalışmasına izin verilmemektedir. Destek, annenin başka bir eğitimli bakıcıyı istihdam etmesine yöneliktir.

Destek hangi illerde geçerlidir?

Bu destek yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden anneler için geçerlidir.

Bakıcının sigortalı olması şart mı?

Evet, destekten yararlanabilmek için bakıcının tam veya yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırılması gerekmektedir.