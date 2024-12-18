Çocuğu olan ailere müjde! 66 Bin 104 Lira Yardım yapılıyor

Almanya'da çocuklu aileler için önemli destek geliyor. 2024 yılından itibaren özellikle gurbetçi aileleri ilgilendiren yeni bir destek uygulamaya giriyor. Ocak ayından itibaren çocuklu aileler, her ay 1.800 Euro'ya kadar yardım alabilecek. Bu ödeme güncel döviz kuru ile 66 bin TL'ye denk geliyor ve çocuk yetiştiren aileler için önemli bir maddi rahatlama sağlayacak. Özellikle işten uzak kalmış ebeveynler için bu ödeme büyük bir gelir kaybını telafi edebilecek ve bütçelere ciddi bir destek sunacak.

Alman'ya Devlet Çocuk Yardımı

Almanya'da devletin sunduğu çeşitli yardımlar arasında çocuk parası ve ebeveyn parası gibi ödenekler öne çıkıyor. Çocuğun doğumundan sonraki ilk üç yıl içinde ebeveynlerden biri evde kalmayı tercih ederse maaş kaybı yaşanabiliyor. Bu kaybı karşılamak amacıyla sunulan "ebeveyn parası" ise ailelerin maddi açıdan daha rahat etmelerini sağlıyor. Ebeveyn parasının tutarı çocuğun doğumundan önceki net gelire göre belirleniyor; yani ne kadar yüksek bir gelire sahip olursanız, aldığınız ebeveyn parası da o kadar artıyor.

Ebeveyn parası başvurusu doğru ve eksiksiz yapılmazsa ödeme süreci uzayabiliyor bu nedenle uzmanlar başvuruların zamanında ve dikkatlice yapılması gerektiğini belirtiyor. Ebeveyn parası her aileye en az 300 Euro, en fazla ise 1.800 Euro arasında ödeme yapıyor. Bunun yanı sıra ebeveynler dört aya kadar Ebeveyn Parası Plus talep edebiliyorlar. Bu ekstra ödenek, aylık 150 ila 900 Euro arasında değişiyor. Ancak ebeveynlerin haftada 24 ila 32 saat arasında yarı zamanlı çalışması gerekiyor.

Ebeveny Parası İçin Uzman Önerileri

Ebeveyn parası almak isteyenler ödenek miktarını artırmak için bazı stratejiler kullanabilirler. Örneğin yıl sonundaki tatil ve ikramiye ödemelerinin yıl boyunca maaşa dahil edilmesi, net geliri artırabilir. Ayrıca, vergi planlaması yaparak ve emeklilik planı katkılarını geçici olarak askıya alarak vergilendirilebilir gelir azaltılabilir ve bu da ebeveyn parasını yükseltebilir. Ayrıca vergi sınıfı değişikliği yaparak da net gelirinizi artırmak, daha fazla ebeveyn parası almanıza yardımcı olabilir.

Bunlar ebeveyn ödeneğinizi artırmak için uygulanabilecek birkaç basit ama etkili yöntem oluyor. Uzmanlar, her adımın dikkatlice planlanması gerektiğini vurguluyor çünkü bu tür ödenekler ailelerin maddi açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Yani ebeveyn parası almak yalnızca çocuğun bakımını değil, aynı zamanda aile bütçesinin de desteklenmesini sağlıyor.