Çocuğu olan ailelerin dikkatine! Aile Bakanlığı 1-2-3-4 çocuklu ailelere 7800 TL nakit yardım veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi kişileri olan destekleri sürüyor. Bu defa yardım haberi çocuğu olan aileler için geldi. Aile Bakanlığı 1 2 3 4 çocuğu olan ailelere sosyal yardım sağlayacak. Sosyal devlet olma anlayışıyla her yıl milyonlarca aileye milyarlarca liralık destek veren Bakanlığın ödemeleri şubat ayında da sürecek. Aile Bakanlığı son dakika açıklamasına göre Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için 7800 TL nakdi yardım ödemesi başladı. Aile Bakanlığı Çocuklara Yardım başvuru şartları da belli oldu. e-Devlet üzerinden başvuru yaparak Siz de yardımdan faydalanabilirsiniz.

Devlet çocuk sahibi ailelere karşılıksız sosyal yardım ödemelerini sürdürüyor. Aile Bakanlığı'nın çocuklu ailelere sağladığı 7.800 TL'lik sosyal yardım desteği için başvurularda belli oldu. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen çocuk nafakası bileşeni yardımı Şubat ayı ödemeleri için tarihte açıklandı. Peki, aile Bakanlığı çocuk yardımı nasıl alınır? Aile Bakanlığı çocuk yardımı başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

E-DEVLET'TEN BAŞVURUNA DEVLET YARDIMI VERİLECEK

Sosyal devlet olma anlayışı ile çalışan devletimiz e-devlet üzerinden başvuru yapan ailelere destek vermeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan Türkiye aile destek yardımı ödemeleri sayesinde binlerce aile ekonomik anlamda rahat bir nefes alıyor. Türkiye aile destek yardımı aynı zamanda çocuk bileşeni ile birlikte veriliyor.

Çocuk nafakası bileşeni olarak bilinen bu ödeme kapsamında sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına aylık 350 ile 650 TL arasında nakdi yardım sağlanıyor. Bu yardımdan Anaokulu ve Anasınıfına giden çocuğu olan aileler faydalanıyor. Ödemeler 1 yıl boyunca aylık olarak veriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI DA BELLİ OLDU

Çocuk nafakası bileşeni olarak verilen ödemeler Türkiye Aile Destek programından faydalanan ailelerin çocuklarına sağlanıyor. Yani Türkiye aile destek yardımı için başvuru yapan ve ödemesi onaylanan aileler aynı zamanda bu bileşenden de faydalanabiliyor. Türkiye Aile Destek paketi yardımı için başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. TC kimlik numaranız ve şifrenizle e-devlet girişi yaparak aile Bakanlığı sekmesi altında bulunan Türkiye Aile Destek paketi yardımı başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ya da bireysel başvurular için T.C kimlik kartınızla birlikte aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gidebilirsiniz.

Başvuru cevabı 10 gün içerisinde kısa mesaj olarak cep telefonunuza gönderiliyor. Aldığınız ödeme onayı sonrasında PTT'den kimlik kartınızla birlikte yardım ödemenizi alabilirsiniz.