Çocuğu olan ailelere TCKN'ya göre ödeme! PTT'den verilecek destek miktarı 450 TL – 650 arasında değişiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelere destekleri sürüyor. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen çocuk destek bileşeni ödemesi tam 6 milyon aileye İlaç gibi geliyor. Vatandaşın en çok merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alan aile yardımı T.C kimlik numarasına göre yapılıyor. Yardım miktarı ise 450 ile 650 TL arasında değişiyor. Yardım ödemesi aylık olarak hesaplara geçiyor. Peki, çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır? Çocuk yardımı başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Sosyal yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi aileler devletin sağladığı yardım ödemeleri sayesinde Derin bir oh çekiyor. Çünkü bu yardım ödemeleri tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz veriliyor 12 ay boyunca devam ediyor. Son 1 yıldan bu yana yapılan aile yardımı ödemeleri kapsamında verilen çocuk destek bileşeni ödemesi de bu sebeple aileler için son derece önemli. Hane başına ödenen çocuk destek bileşeni yardımının başvuru şartları ve tabii ki de kimlerin alabileceği merak ediliyor. Aile Bakanlığı çocuk yardımı ile ilgili merak edilenler haberimizde sizi bekliyor…

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Çocuk destek bileşeni, Türkiye aile yardımı kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin anaokuluna ve Anasınıfına giden çocuklarına ödeniyor. Hane başına yapılan ödemeler ailelerin gelir durumuna göre belirleniyor. Düşük geliri olan ailelere daha fazla ödeme yapılırken kademeye göre geliri daha yüksek olan ailelere daha az ödeme yapılıyor. Çocuk destek bileşeni doğrudan çocukların eğitim gördüğü anaokuluna ya da Anasınıfına gönderiliyor. Yani hanelerin bu yardım ödemesinden faydalanabilmesi için çocuklarını Anaokuluna kayıt yaptırmaları gerekiyor.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NE KADAR 2023?

Hanedeki çocuk sayısına göre verilen çocuk destek bileşeni ödemeleri 2023 yılında şu kadardır:

Hanedeki Çocuk Sayısı - Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere: 350 TL

3 çocuklu hanelere: 450 TL

4 çocuklu hanelere: 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çocuk destek bileşeni ödemesinden faydalanabilmek için aranan başvuru şartları bakanlık tarafından açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çocuk sahibi olmak, çocukları Anaokuluna kayıt ettirmek, hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olması aranan şartlar arasında yer alıyor.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Çocuk destek bileşeni ödemesinden faydalanabilmek için başvuru şartlarına uygun olanların başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. TC kimlik no'ya göre yapılan başvurularda Bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmak son derece önemli. Bunun yanında dilerseniz başvurularınızı yaşadığınız il ya da ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile de yapabilirsiniz.