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Çocuğu olan ailelere 20.000, 50.000 TL arasında nakit ödeme! Başvuru şartları açıklandı!

Çocuğu olan ailelere 20.000, 50.000 TL arasında nakit ödeme! Başvuru şartları açıklandı. İşte çocuklu ailelere 20.000 ila 50.000 TL arası ödeme detayları...

Çocuğu olan ailelere 20.000, 50.000 TL arasında nakit ödeme! Başvuru şartları açıklandı!

Çocukları olup da çocuklarını okula göndermek mecburiyetinde olan ailelere Ziraat Katılım Bankası tarafından 20 bin TL ve 50 bin TL arasında nakit desteği verilecektir. Yeni başlatılan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi çocuğu olan ailelere verilmekte olup çocuklarının ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite eğitimi alıyor olması gerekmektedir. Bir nevi eğitim amaçlı ihtiyaç kredisi olan yeni kampanya çerçevesinde ise miktar 20 bin TL ve 50 bin TL olabilmektedir. 36 ay boyunca taksitlerinden faydalanarak kolay koşullarda ödenecek olan kredi ile gerekli ihtiyaçları nakit zorluğu yaşamadan hızlıca halledebilirsiniz. 


İhtiyaç kredileri vatandaşların olmazsa olmazı haline geldi. Son dönemlerde başvurulan ihtiyaç kredisi miktarı bir hayli fazla. İnsanlar özellikle son 1 – 2 senedir maddi anlamda güçlükler yaşıyor. Enflasyonun artışı, zamlar ve vatandaşların alım gücünün düşmesi derken, bu kaçınılmaz bir noktaydı. Acil bir ihtiyaç gerektiğinde her halükarda başvurulan ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler içinse bankaların kendi koşulları bulunabiliyor. Peki Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine kimler başvurabilir? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi şartları nedir? İşte tüm detaylar... 


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi detayları 


Ziraat Bankası yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında vatandaşların sigortalı çalışan ya da emekli olanlardan çocuklarının eğitim masrafı ihtiyacı için nakit desteğinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda alınacak olan ihtiyaç kredisine düşük faizli ve 36 ay olarak ödeme imkanı sunulmaktadır.  
Eğitim kredisi olarak alınacak olan nakit miktarı ise maksimum 50 bin TL’ye kadardır. Kimlik ve gelir belgesi ile gerçekleştirilmekte olan ihtiyaç kredisi ödemesi için başvurduktan sonra dönüt hızlı bir şekilde alınmaktadır ve Ziraat Bankası müşterileri onay almaları halinde nakit paraları da aynı hızla hesaba yatmaktadır. 


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nereden yapılır? 


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi için şubelerine gitmeyi zorunlu tutmaz. Müşterileri internet bankacılığı üzerinden ya da mobil bankacılıktan işlemlerini hızlı bir şekilde hallederek 50 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilmektedir.  

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