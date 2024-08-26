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Çocuğu okula giden ailelere dev müjde! Aylık 6545 TL destek verilecek

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde destekler peş peşe açıklanıyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuğu okula giden ailelere büyük destek geldi.

Çocuğu okula giden ailelere dev müjde! Aylık 6545 TL destek verilecek

Okul masraflarının altında ezilen ve çocuğuna rahatlıkla araç gereç alamayan ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dev bir müjde geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Göktaş, ailelere destek ödemesi kapsamında 6545 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Aileler bu habere oldukça sevinirken başvuruların da başladığı öğrenildi. Dört gözle beklenen bu desteğe başvuruların ise yoğun olduğu gözlemleniyor.

İlk, orta ve liselerin açılmasına 15 günden az bir süre varken velilerin dört gözle beklediği yardım duyurusu nihayet geldi. Çocuğu okula giden ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere 12 ay süresince destek verilecek. SED adı altında verilecek bu yardımların tutarları ise 5 ila 7 bin TL arasında değişim gösteriyor.

SED ŞARTLARI BELLİ OLDU

Ekonomim.com'da paylaşılan habere göre, Öğrencileri ve ailelerini rahatlatacak ödemeler için ikamet ettiğiniz yere yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilecek.

Okul yardımından sadece çocukların ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamayan ekonomik yoksunluk çeken aileler faydalanacak.

Başvuru sonrası aileler hakkında kapsamlı araştırma ve inceleme yapılacak.

BELEDİYELERİ DE KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN

Yeni eğitim öğretim öncesinde belediyelerin öğrenciler için avantajlarını da kontrol edebilirsiniz. Örneğin Üsküdar Belediyesi, öğrencilere 4500 TL'lik kırtasiye desteği vermektedir. Bu sadece Üsküdar Belediyesi ile sınırlı değil. Diğer birçok belediyenin de benzer yardımlar yaptığı biliniyor.

SED YARDIMI NEDİR?

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sağlanan maddi destektir. Bu yardım, geçici bir süre için verilir ve ailelerin çocuklarına daha iyi bir yaşam sunabilmeleri için destek olmayı amaçlar. SED yardımı, çocukların eğitim, sağlık ve genel yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefler.

Kaynak: Ekonomim.com Derleme: Gazeteoku.com

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