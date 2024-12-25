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Çıraklık ve staj sigortası mağdurlarına yeni haber; Resmi adım var

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, yıllardır süren hak arayışında önemli bir gelişmeyi daha geride bıraktı.

Çıraklık ve staj sigortası mağdurlarına yeni haber; Resmi adım var

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan ancak EYT düzenlemesinden yararlanamayan bu grup için ilk kez resmi bir adım atıldı. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun kurulmasıyla birlikte, bu alandaki taleplerin daha organize bir şekilde dile getirilmesi amaçlanıyor.

EYT ve Staj Mağdurları Sorunu

8 Eylül 1999 öncesinde ilk sigorta girişi olan kişiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla yaş şartından muaf tutulmuştu. Ancak staj ve çıraklık sigortası kapsamında olanlar, bu düzenlemeden yararlanamadı. Stajyer ve çırak olarak iş hayatına atılan kişiler, sigorta başlangıçlarının emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaması nedeniyle uzun süredir mağduriyet yaşıyor.

Çıraklık ve staj sigortası mağdurlarına yeni haber Resmi adım var1

Federasyondan Talepler

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, şu talepler öne çıktı:

Sigorta Başlangıcının Tanınması: e-Devlet üzerinde görünen 4A tescil tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başlangıcı olarak kabul edilmesi.

Hakların İadesi: Eksik verilen sosyal güvenlik haklarının telafisi.

Adaletin Sağlanması: Çalışma hayatında yer almış kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi.

Federasyon temsilcileri, “Bizler çalıştık, ürettik ve emeğimizi ortaya koyduk. Ancak sosyal güvenlik haklarımız eksik verildi. Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çıraklık ve staj sigortası mağdurlarına yeni haber Resmi adım var1

Yeni Dönem Başlıyor

Bu yeni adım, staj ve çıraklık mağdurları için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Taleplerin hayata geçirilmesi halinde, bu grup da erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Konuyla ilgili düzenlemenin 2025 yılı içinde gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Açıklamaları

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