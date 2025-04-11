Çıraklık ve staj sigortası için flaş gelişme; Sinyal geldi

Stajyerlerin sigorta ve emeklilik hakları konusunda meslek grupları arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Sanayide ağır işlerde çalışan çırak ve stajyerler, emeklilik hakları açısından dezavantajlı bir konumda yer almaktadır.​

Staj Sigortasının Kapsamı ve Sınırlamaları

Türkiye'de stajyer ve çırakların sigortaları, genellikle iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile sınırlıdır. Bu durum, staj sürelerinin emeklilik prim günlerine dahil edilmemesine neden olmaktadır. Oysa avukatlık ve doktorluk gibi bazı meslek gruplarında, staj ve uzmanlık süreleri emeklilik hesabına dahil edilebilmektedir. Bu farklılık, meslek grupları arasında adaletsizlik yaratmaktadır.​

SGK Uzmanlarının Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, sanayide çalışan stajyer ve çırakların emeklilik haklarının tanınmamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtmektedir. Karakaş, bu konuda iki temel çözüm önerisi sunmaktadır:​

Staj ve çıraklık başlangıcının sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmesi: Bu sayede, stajyer ve çırakların çalışma başlangıç tarihleri, emeklilik hesaplamalarında dikkate alınacaktır.​

Staj ve çıraklık sürelerine borçlanma hakkı tanınması: Diğer borçlanma türlerinde olduğu gibi, staj ve çıraklık süreleri için de prim ödenerek bu sürelerin emeklilik hesabına dahil edilmesi sağlanabilir.​

Hükümetten Beklentiler ve Yasal Düzenleme İhtiyacı

Sanayi stajyerleri ve çıraklar, emeklilik hakları konusunda uzun süredir mücadele etmektedir. Avukat ve doktor stajyerlere tanınan borçlanma hakkının, sanayi stajyerlerine de verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Adil bir düzenleme yapılmadığı takdirde, bu mağduriyetin devam edeceği ve eşitsizliğin derinleşeceği ifade edilmektedir.