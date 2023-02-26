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Cinsiyet, yaş, çalışan farkı olmadan herkese yardım parası veriliyor! Bağkur, SSK fark etmeden ödenecek!

Cinsiyet, yaş, çalışan fark etmeden yardım desteği verilecek! SSK’lı veya Bağkur fark etmeden ödemeler yatacak. İşte yardım parası detayları...

Cinsiyet, yaş, çalışan farkı olmadan herkese yardım parası veriliyor! Bağkur, SSK fark etmeden ödenecek!

2023 senesinin en büyük sosyal yardım paketi geldi. Birçok geçim derdi çeken vatandaş ile sosyal güvencesi olmayan kişiye umut olacak bu yardımdan bütün kesimler faydalanabilecek. Ev hanımları, kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar bu ödemeleri düzenli olarak alabilecek. 


SGK veya Bağkur primi ödememiş olan kişiler de başvuruda bulunabilmektedir. Ek olarak önceden prim ödeyen, fakat sonrasında ödeme yapamayan kişiler de yararlanabilmektedir. Yaş, prim ve ödenen gün sayısı fark etmeden düzenli şekilde ödeme almak isteyen kişilere yapılabilmektedir. Tek koşul ise gelir seviyesinin belirlenmiş miktardan az olmasıdır.  


Yardım parası başvurusu 


Yardım parası almak isteyen kişiler Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları ile alakalı kaymakamlıklara başvuru yapabilmektedir. Başvurularda ailedeki kişi sayısı, giren gelir ve kişi başına ne kadar düştüğüne, ayrıca düzenli maaş olup olmadığı gibi etkenlere bakılır. Akabinde başvuranlara ödemeler yapılmaktadır. 
Düzenli fatura desteği, muhtaç aylığı, işsizlik maaşı, doğum ve çocuk yardımı, cenaze yardımı gibi birçok sosyal yardım desteği yapılmaktadır. Barınma, beslenme, eğitim gibi temel konularda genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yardımlar gerçekleştirilmektedir. 


Vatandaşların geçim zorlukları sebebiyle umutla beklediği bu ödemeler bir miktar da olsa destek sağlayarak rahatlatmaktadır. Toplumsal dayanışma, sosyal adalet gibi durumlar için önemli bir adım olarak atılmaktadır. Devlet, vatandaşların imkanlarını olabildiğince iyileştirmesini sağlamaktadır.  

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