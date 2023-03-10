Çılgın akaryakıt indirimi geliyor! 10 Mart LPG, benzin, motorin indirimi! 10 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Geçen hafta dolar kurundaki dalgalanmaların Brent petrol fiyatlarını etkilemesiyle birlikte pompa fiyatları da etkilenmişti. Peş peşe gelen akaryakıt zammı haberleri vatandaşı üzmüştü. Şimdiyse sürücüleri sevindirecek haber geldi. Motorin ve benzin fiyatlarında büyük indirim an itibariyle kapıda. Sürpriz seçim öncesi hamleyle araçlar istasyonlarda kuyruk oluşturacak.



KDV ve ÖTV’de akaryakıtta indirim



İktidardan gelen haberler seçimden önce akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı yönünde oldu. TBMM’ye sunulan teklif doğrultusunda katma değer vergisi oranının yüzde bir düşürülmesi gündemde. Güncel KDV oranı akaryakıtta yüzde 18 iken ÖTV’de ise yüzde 1 oranla TL bazında fiyatlarda kendini gösteriyor. Kanunun kabul edilmesi halinde ÖTV ile KDV’de indirime gidilecek.



10 Mart akaryakıt fiyatları



İstanbul 10 Mart güncel akaryakıt fiyatı benzinin litresi için 20,43 TL’den işlem görürken, motorinin fiyatı 21,53 TL, LPG ise 11,79 TL. Anadolu Yakası için durum böyleyken Avrupa Yakası’nda benzin 20,48 TL, motorin 21,59 TL, LPG 12,05 TL.



Ankara 10 Mart akaryakıt fiyatlarında ise litre başına fiyatlar benzinde 20,84 TL, motorin 22 TL, LPG 11,99 TL.



İzmir 10 Mart güncel akaryakıt fiyatları için benzinin 20,82 TL’den, motorinin 22,07 TL’den LPG’nin ise 11,84 TL’den satıldığı görülmektedir.