Çifte rekor geldi! Piyasalar alev aldı, Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor

Seçim sonrası Türk lirasının değer kaybı devam ediyor. Yeni kabinin açıklanmasının ardından bugün ilk kez Piyasalar açıldı. Özellikle Mehmet Şimşek'in ekonomi bakanı olarak göreve getirilmesi ile beraber dolar ve euro kurunda düşüş bekleniyordu fakat öyle olmadı. Yıllardır frenlenen döviz kuru patlama noktasına geldi. Dolar tarihi rekorunu kırarak 21 TL'nin üstüne çıkarken Euro ise şu anda 23 TL'ye kadar dayandı. 5 Haziran Pazartesi dolar ve Euro kuru son dakika gelişmeleri haberimizde…

DOLAR KURU TARİHİ REKORUNU KIRDI

Dolar TL seçim sonrasında ilk kez 20 TL'nin üstüne çıkmıştı. Hafta sonu yeni kabinenin açıklanması ile birlikte yeni haftada dolardı düşüş bekleniyordu. Fakat bu sabah saatlerinde piyasaların açılması ile birlikte Dolar kuru rekor tazeledi. Dolar TL tarihinde ilk kez 21 TL sınırını açtı. Hatta dolar pazartesi gününe 21.15 TL seviyelerinde başlayarak yeni bir rekor kırdı.

EURO 23 TL SINIRINA DAYANDI

Dolar kuru tarihi rekorunu kırarken Euro'da boş durmadı. Haftanın ilk gününde piyasaların açılması ile birlikte Euro 22,99 TL'ye ulaşarak 23 TL sınırını geçmeye Çok yaklaştı. Dolar ve Euro'da peş peşe Rekorlar gelirken yeni bir müdahale olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

ALTIN FİYATLARINDA DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatlarında da Yükseliş devam ediyor. Gram altın güne 1320 TL seviyelerinde başladı.