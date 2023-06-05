GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Çifte rekor geldi! Piyasalar alev aldı, Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor

Seçim sonrası hareketlenen piyasalarda bugün çifte rekor geldi Nokta dolar ve euro rekor üstüne Rekor Kırıyor. Haftanın ilk işlem gününde Dolar kuru 21 TL sınırını aşarak tarihi rekorunu kırarken Euro TL ise 23 TL'ye dayandı.

Çifte rekor geldi! Piyasalar alev aldı, Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor

Seçim sonrası Türk lirasının değer kaybı devam ediyor. Yeni kabinin açıklanmasının ardından bugün ilk kez Piyasalar açıldı. Özellikle Mehmet Şimşek'in ekonomi bakanı olarak göreve getirilmesi ile beraber dolar ve euro kurunda düşüş bekleniyordu fakat öyle olmadı. Yıllardır frenlenen döviz kuru patlama noktasına geldi. Dolar tarihi rekorunu kırarak 21 TL'nin üstüne çıkarken Euro ise şu anda 23 TL'ye kadar dayandı. 5 Haziran Pazartesi dolar ve Euro kuru son dakika gelişmeleri haberimizde…

DOLAR KURU TARİHİ REKORUNU KIRDI

Dolar TL seçim sonrasında ilk kez 20 TL'nin üstüne çıkmıştı. Hafta sonu yeni kabinenin açıklanması ile birlikte yeni haftada dolardı düşüş bekleniyordu. Fakat bu sabah saatlerinde piyasaların açılması ile birlikte Dolar kuru rekor tazeledi. Dolar TL tarihinde ilk kez 21 TL sınırını açtı. Hatta dolar pazartesi gününe 21.15 TL seviyelerinde başlayarak yeni bir rekor kırdı.

EURO 23 TL SINIRINA DAYANDI

Dolar kuru tarihi rekorunu kırarken Euro'da boş durmadı. Haftanın ilk gününde piyasaların açılması ile birlikte Euro 22,99 TL'ye ulaşarak 23 TL sınırını geçmeye Çok yaklaştı. Dolar ve Euro'da peş peşe Rekorlar gelirken yeni bir müdahale olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

ALTIN FİYATLARINDA DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatlarında da Yükseliş devam ediyor. Gram altın güne 1320 TL seviyelerinde başladı.

ÇOK OKUNAN HABERLER
PTT 3000 TL bayram harçlığı onaylandı! TC kimlik kartıyla başvuru yetiyor PTT 3000 TL bayram harçlığı onaylandı! TC kimlik kartıyla başvuru yetiyor
SGK erken emeklilik açıklaması! 48-50 yaş arası sigorta girişi olanlara yaş ve prim indirimi geldi SGK erken emeklilik açıklaması! 48-50 yaş arası sigorta girişi olanlara yaş ve prim indirimi geldi
SSK ve Bağ-Kur emeklisine 50.000 TL ödeme! Az önce başvurular açıldı SSK ve Bağ-Kur emeklisine 50.000 TL ödeme! Az önce başvurular açıldı
Emekliye yüzde 50 zam kesinleşti! Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı Emekliye yüzde 50 zam kesinleşti! Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
Bakanlık az önce açıkladı! Destek ödemeleri TCKN son hanesine göre hesaplara aktarıldı Bakanlık az önce açıkladı! Destek ödemeleri TCKN son hanesine göre hesaplara aktarıldı
SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklisi zam oranları hesaplandı! Haziran’da en düşük emekli maaşı 10.000 TL SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklisi zam oranları hesaplandı! Haziran’da en düşük emekli maaşı 10.000 TL
SON HABERLER
TOKİ’den 25 Yaş Üzeri Kişiler İçin Yeni Konut Duyurusu Yapıldı TOKİ’den 25 Yaş Üzeri Kişiler İçin Yeni Konut Duyurusu Yapıldı
Ziraat Bankası Yeni Kredi Kampanyasıyla Vatandaşlara Büyük Destek Sağlıyor! Ziraat Bankası Yeni Kredi Kampanyasıyla Vatandaşlara Büyük Destek Sağlıyor!
Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar SON DAKİKA! Asgari ücret, emekli, memur maaş zammı belli oldu Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar SON DAKİKA! Asgari ücret, emekli, memur maaş zammı belli oldu
Tiryakilere gece yarısı zam şoku! Paket başına 5 TL sigara zammı geldi en ucuz sigara 38 TL Tiryakilere gece yarısı zam şoku! Paket başına 5 TL sigara zammı geldi en ucuz sigara 38 TL
Çifte rekor geldi! Piyasalar alev aldı, Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor Çifte rekor geldi! Piyasalar alev aldı, Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor
Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Masadaki formüller az önce duyuruldu Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Masadaki formüller az önce duyuruldu
Emekliye yüzde 50 zam kesinleşti! Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı Emekliye yüzde 50 zam kesinleşti! Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklisi zam oranları hesaplandı! Haziran’da en düşük emekli maaşı 10.000 TL SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklisi zam oranları hesaplandı! Haziran’da en düşük emekli maaşı 10.000 TL