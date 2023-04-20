ÇİFTE ÖDEME! Evde bakım maaşı alanlar hemen hesaplarına baksın müjde az önce geldi

Devlet, evinde hasta engelli ya da yaşlı yakınına bakan kişilere her ay düzenli olarak maaş bağlıyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen en önemli sosyal destek ödemesi kalemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tek bir başvuru karşılığında bakanlık düzenli olarak her ayın 15'i ile 30'unda evde bakım maaşı ödemesini hesaplara yatırıyor. Ancak nisan ayında evde bakım maaşı alanlara önemli bir sürpriz var. 15 Nisan'da çifte maaş ödemesi hesaplara geçecek. Evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi ödemesi ile adeta çifte bayram yaşayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım paraları arasında en önemli ve yüksek miktarda yapılan ödemelerden biri de evde bakım maaşı. Her ay düzenli olarak evinde hasta yaşlı ya da engelli yakınlarının bakımını sağlayan kişilere devlet tarafından evde bakım parası ödeniyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında hak sahibi kişilerin hesaplarına geçiyor. Evde bakım maaşı ödemesinden faydalanmak için başvuru şartlarına uygun olmak gerekiyor. Üstelik nisan ayı evde bakım maaşı çifte maaş olarak hesaplara yatacak. Evde bakım maaşı alanlara devletten bayram ikramiyesi sürprizi geldi.

EVDE BAKIM MAAŞI RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ HESAPLARA GEÇECEK

Evde bakım parası ödemeleri her ay normal şartlarda ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara geçiyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı yatan iller listesini ayın 15'inden itibaren düzenli olarak yayınlıyor ve her gün yayınlanan illerde ödeme yapılıyordu. Ancak nisan ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde devlet evde bakım maaşı alanlara da bir sürpriz hazırladı. Bu yıl evde bakım maaşı ödemeleri erkene çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 Nisan ayı evde bakım parası ödemelerini gün gün değil tek seferde yapacak. Yani evde bakım maaşı yatan iller listesi bu ay yayınlanmayacak 15 Nisan'da hak sahibi olan herkesin ödemeleri hesaplarına aktarılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ SÜRPRİZE

Evde bakım maaşı, 2023 yılı için 4337 TL olarak belirlenmişti. Şubat ayından bu yana evde bakım parası ödemeleri bu rakam üzerinden yapılıyordu. Fakat nisan ayında evde bakım maaşı alanlara bir sürpriz daha var. Çünkü evde bakım parası nisan ayında zamlı olarak hesaplara yatacak. Yani evde bakım maaşına ek olarak nisan ayında bayram ikramiyesi de hak sahibi kişilere verilecek. Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay 6337 TL olarak verilecek. Tüm evde bakım maaşı alan vatandaşlar bu ayrıcalıktan faydalanacak.