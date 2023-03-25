Çiftçilere tarımsal üretim artışında devlet desteği geldi!

Tarım üreticilerinin sektörde büyük sıkıntılar yaşaması hakkında önlemler sık sık alınıyor. Tarım ve ormanlık alanlar için yapılan düzenlemelere dair kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. Böylelikle 2 sene için atıl arazi durumundaki işlenmeyen yerlerin, şahıslara ait olsa da üretim yapılması adına kiraya verilmesi kabul edildi.



Döviz kuru kaynaklı şekilde artan maliyetler ile uzmanların en çok eleştirdiği politikalar tarım sektöründe bir süredir çıkmaza sebep oldu. Tarım üreticileri ise durumdan şikayetçiyken, iktidar konuyla ilgili bir projeye daha adım attı. Tarımsal üretim planlaması adına ve güvenlik sağlanmasıyla, gıda güvencesinin oluşması için bakanlık izniyle sözleşmeli üretim yeniden düzenlendi. İşlenmeyen, atıl durumda olan bölgelerin üretime katılması için Orman Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişikliğe gidildi.



Bakanlıktan izin alınarak üretim yapılacak



“ekonomim.com”da Canan Sarıkaya’nın yaptığı haberde, tarım sektörüne dair politikaların belirlenmesi, planlanması ve organizasyonun sağlanması için kurum ve kuruluşlar ortaklaşa çalışarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki alacak. Arz talep miktarıyla bakanlık, yeterlilik durumunu göz önüne alarak hangi ürün gruplarının yetiştirileceği ile tarım bölgesinde ya da işletme bazında en az ve en fazla üretim miktarını tespit edecek. Bu çerçevede ilk kez aykırı faaliyet yapanlar olursa yazılı uyarı alacaklar. Uyarıdan itibaren 1 sene içinde uygun şekilde faaliyet göstermeyenler için 5 sene hiçbir destekleme programından yararlanamaması kararı alınacak.



Üretim sözleşmeli yapılacak



Kabul edilen kanun teklifi çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sözleşmeli üretim planı geliştirilmesi ile yaygınlaştırılması adına gereken düzenlemeler gerçekleştirilecek. Sözleşmeli üretim kapsamında ise irade serbestisi esas alınacak. Tarım ticaretince güvenliğin oluşturulması, salgın hastalık önlemlerinin alınması, iç ve dış taleplere uygunluk ya da bitki ve hayvan sağlığının korunması adına ürün ve ürün grupları sözleşmeli biçimde üretilebilecek.



Tarım arazileri çiftçilere kiralanacak



Kabul edilen teklifte atıl olan araziler özüne mülkiyet hakkına dokunulmadan, kamu yararı adına kazandırılmak için kiralanacak. Mülkiyeti tüzel ve gerçek kişilere ait olacak olan mülkiyet ihtilafı, hisselilik, parçalılık, göç ve başka sebepler ile tarımsal faaliyetlere son verilmiş, 2 senedir kullanılmayan araziler tespit edilerek ekonomiye kazandırılacak. Kiralama için ise arazinin olduğu yerde ikamet edenler ya da meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarına müracaat edilecek. Ayrıca kiralanan yerlerin tarımsal destekten faydalanması sağlanacak ve kayıt sistemine kaydedilecek.