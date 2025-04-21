Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik dev bir destek paketini duyurdu. Yeni uygulama kapsamında, çiftçiler 300 bin TL'ye kadar yüzde 100 faiz/kar payı indirimli kredi kullanabilecek.
📌 Kredi içeriği:
%70’i ayni (mazot, yem, ilaç, gübre, fide vb. tarımsal girdiler)
%30’u nakit olarak verilecek
Bu destek, hem bitkisel hem de hayvansal üretim yapan çiftçiler için geçerli olacak.
Kimler Bu Krediden Yararlanabilir? 🧑🌾
✅ Temel tarımsal üretim yapan çiftçiler
✅ Sözleşmeli üreticiler (%15 ek faiz indirimi alacak)
✅ Üretim planlamasına uygun çalışanlar (%20 ek indirim)
✅ Hastalıktan ari işletme sahipleri (%70-100 indirim)
✅ Yeni sera, mantar, meyve bahçesi kuracak olanlar
✅ AR-GE destekli tarım projeleri geliştiren girişimciler
Sadece Faiz İndirimi Değil: Tarıma Stratejik Yatırım 💼
Yayımlanan tebliğle birlikte:
Tarımsal AR-GE firmaları, %50 faiz indirimli yatırım kredisinden yararlanabilecek
Biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünleri üreten tesisler desteklenecek
Fermente gübre, mikrobiyal gübre gibi sürdürülebilir üretim odaklı yatırımlar teşvik edilecek
🛑 Not: Yeni yatırımlarda, tarım dışı alan izni ve uygunluk belgeleri zorunlu olacak.
Bakan Yumaklı: “Her Koşulda Üreticinin Yanındayız” 📣
Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, gıda arz güvenliği ve tarımsal sürdürülebilirliğin altını çizdi. Şunları söyledi:
“Tarımsal üretimde dünyada söz sahibi ülkelerden biri olarak bu niteliğimizi korumak zorundayız. Üreticilerimize yönelik bu yeni destek modeli, stratejik ürünlerde sürdürülebilirliği güçlendirecek.”
Başvuru ve Kredi Dönemi Ne Zaman?
📅 Kredi dönemi: 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2026
🏦 Kredi sağlayıcı kurumlar:
Ziraat Bankası AŞ
Ziraat Katılım Bankası AŞ
Tarım Kredi Kooperatifleri
Başvurular ilgili kurumlar aracılığıyla yapılabilecek. Her başvuru için uygunluk belgeleri ve üretim planı talep edilecek.
Soru: Tarımda faizsiz kredi nasıl alınır?
Cevap: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim yapan çiftçiler, 300 bin TL’ye kadar %100 faiz indirimli kredi alabiliyor. Kredinin %70’i ayni destek, %30’u nakit olarak kullanılıyor. Başvuru için Ziraat Bankası, Katılım Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurmak yeterli.
📌 Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Açıklaması,
📰 Derleme: Gazeteoku.com Haber Merkezi