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Çiftçilere müjde! Faizsiz 600 bin TL kredi kapıları açılıyor!

6 Şubat 2023’te meydana gelen büyük deprem, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin büyük zorluklar yaşamasına neden olmuştu.

Çiftçilere müjde! Faizsiz 600 bin TL kredi kapıları açılıyor!

Deprem bölgesindeki ahırlar büyük hasar görmüş, bölge halkı uzun süre hayvancılık faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden etkilenen çiftçilere yönelik büyük bir destek adımı attı. Yıkılan ahırların yeniden inşa edilmesi için devlet tarafından önemli bir kredi desteği sağlanacak.

600 Bin TL Faizsiz Kredi ile Yeni Bir Başlangıç

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremin ardından bölgede faaliyet gösteren çiftçilere yönelik çok önemli bir destek paketini duyurdu. Buna göre, yıkılan ahırların yerine yeni yapılar inşa edilecek ve bu süreçte çiftçilere 600 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Deprem bölgesindeki çiftçiler, bu kredi ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam edebilecek ve ekonominin yeniden canlanmasına katkı sağlayabilecek.

Faizsiz ve Uzun Vadeli Kredi İmkanı

Verilecek kredi desteği, çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Afetzede çiftçilere 600 bin TL’ye kadar kredi verilecek ve bu kredi iki yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ve 20 yıl boyunca eşit taksitle geri ödemeli olacak. Böylelikle çiftçiler, ekonomik açıdan rahat bir nefes alarak işletmelerini yeniden ayağa kaldırabilecekler.

TÜRKVET Kayıtlı Çiftçilere Öncelik Verilecek

Yeni yapılacak ahırların inşası, öncelikli olarak TÜRKVET sistemine kayıtlı çiftçilere yönelik olacak. TÜRKVET, Türkiye’deki tüm hayvanların kaydedildiği bir sistem olup, bu sisteme kayıtlı çiftçiler, alacakları kredilerle birlikte öncelikli olarak desteklenecek.

Depremzedelere Ücretsiz Ahır Yapımı ve Çadır Dağıtımı

Depremin hemen ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ve AFAD, bölgedeki çiftçilere çeşitli yardımlar sağladı. Yıkılan ahırların yerine yenileri inşa edilerek, hayvanların barınması için geçici çadırlar dağıtıldı. Bu çabalarla birlikte, afet bölgesindeki çiftçilerin üretim kapasitesinin artması ve yeniden faaliyete geçmeleri amaçlanıyor.

Bölgedeki çiftçilere yapılan bu faizsiz kredi desteği, yalnızca afetin etkilerini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin üretim kapasitesinin artırılmasına da olanak sağlayacak. Yeni ahırların inşa edilmesiyle birlikte, hayvancılık faaliyetleri yeniden canlanacak ve bölgedeki ekonominin toparlanmasına katkı sağlanacak. Bu destek sayesinde, çiftçiler hem üretimlerini sürdürebilecek hem de ailelerini geçindirebilecek.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

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