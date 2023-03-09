Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği EYT yasası Nihayet yürürlüğe girdi. eyt'liler nisan ayında ilk maaşlarına kavuşacak. Ama çiçeği burnunda EYT'li için müjdeler bununla da sınırlı kalmadı. Peş peşe yeni haberler gelmeye devam ediyor. EYT'liler nisanda adeta çifte bayram edecek. Çünkü hem promosyona zam gelecek hem de emekli Bayram ikramiyelerine. Peki, 2023 banka promosyonu ne kadar? EYT'lilere ne kadar promosyon verilecek?

Çiçeği burnunda EYT'li çifte zam ile bayram edecek! Hem ikramiye hem promosyon zammı kapıda. Heyecanla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi TBMM'de kabul edildi ve resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Daha ilk günden EYT başvuruları 300.000'in üstüne çıktı. EYT yasası ile birlikte 2 milyon 250.000 kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. SGK'da EYT yoğunluğu yaşanırken mesai saatleri de değiştirildi. Artık sosyal güvenlik kurumunda mesai başlangıcı 06.00'ya çekildi. EYT'de ilk emekli maaşı tarihleri de belli oldu. Mart ayı içinde dilekçesini vermeyi Başaran EYT'liler ilk maaşlarının nisan ayında alacak. Üstelik nisan ayında EYT'liyi bekleyen başka müjdeler de var.

EYT'LİYE ÖZEL BANKA PROMOSYONU

Nisan ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi EYT'li çifte bayram edecek. Bir yandan ilk maaşlarını alma heyecanı yaşayacak olan EYT'liler bir yandan da banka promosyonlarına gelen zamla birlikte sevinecek. Temmuz ayından itibaren emekliye verilen banka promosyonlarında önemli artışlar yaşanmıştı. Ama EYT'lilerin de emekli olacak olması ile birlikte promosyonda artış daha da yüksek olacak. Bankalar şimdiden müşteri portföyünü genişletmek amacıyla çalışmalarına başladı. Üstelik rakamlar çok ciddi oranda yükseliyor. EYT'liye promosyon ödemesi yapmak için gün Sayan bankalar promosyon rakamlarını 15.000 TL ile 30.000 TL arasında güncellemeye hazırlanıyor. yani Nisan ayından itibaren hem EYT'liye hem de eski emekliye bayram ettirecek haber gelecek gibi görünüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK

EYT'li ve eski emekliyi nisan ayında bekleyen diğer bir müjde ise emekli Bayram ikramiyelerine yapılacak zam olacak. Devlet Bayram ikramiyelerine zam yapmak için kolları sıvadı. Nisan ayından itibaren Bayram ikramiyelerinde beklenen artış %200'e ulaştı. Yani bu da bayram ikramiyelerinin 3 katına çıkması anlamına geliyor. Şu an için rakamlar havada uçuşuyor ancak kesin bir açıklama yapılmadı. AK Parti'nin ilerleyen günlerde yapılacak olan kabine toplantılarında bayram ikramiyesi konusunu gündeme getireceği tahmin ediliyor. Gelen ilk bilgilere göre en makul rakam Her bayram öncesi 2500 TL olacak. Yani Bayram ikramiyeleri toplamı 5.000 TL'ye yükselecek. Emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili gelecek açıklama merakla bekleniyor. Açıklama yapılması durumunda haberlerimizde sizlerle paylaşacağız...