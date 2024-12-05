Chery peynir ekmek gibi satar; 500 bin liraya SUV geliyor

Elektrikli araç pazarında uygun fiyat ve üstün özelliklerle fark yaratmaya hazırlanan iCAR V23, sadece 15 bin dolarlık (yaklaşık 510 bin TL) fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Modern tasarım, alüminyum şasi ve etkileyici performansıyla bu model, hem şehir içi hem de uzun yol kullanıcıları için ideal bir seçenek sunuyor.

15 Bin Dolara Hangi Özellikler Sunuluyor?

Chery iCAR V23, Chery ve Xiaomi ekosistemine dahil olan Smartmi ortaklığıyla geliştirildi. Giriş seviyesi bu kompakt SUV, sunduğu özelliklerle segmentinde adeta yeni bir standart belirliyor:

135 HP gücünde arkadan itişli motor

59,93 kWh LFP batarya

401 km menzil





Daha Fazlasını Arayanlar İçin: Üst Versiyon

Performans ve menzil açısından daha fazlasını isteyen kullanıcılar için 20 bin dolarlık (yaklaşık 680 bin TL) bir üst versiyon da mevcut. Bu versiyon, sunduğu özelliklerle göz dolduruyor:

81,76 kWh NMC batarya ile 502 km menzil

155 kW (211 HP) gücünde çift motorlu, dört çeker sürüş sistemi

Daha güçlü performans ve geniş bir kullanım alanı

Teknolojik Donanımlarıyla Dikkat Çekiyor

iCAR V23, yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda teknolojiyle donatılmış modern bir yaşam alanı. Araçta bulunan başlıca teknolojik özellikler şunlar:

5G bağlantısı

15,4 inç bilgi-eğlence sistemi

Seviye 2+ aktif sürüş güvenliği sistemleri

Kişiselleştirilebilir kaporta ve ön ızgara tasarımı

Bu detaylar, iCAR V23’ü kullanıcı odaklı bir araç haline getiriyor.

Teslimatlar Ne Zaman Başlıyor?

Chery, iCAR V23 modelinin ilk teslimatlarına Aralık 2024 itibarıyla başlıyor. Firmanın, elektrikli araç satışlarını 2025 yılına kadar önemli ölçüde artırmayı hedeflediği biliniyor. Chery, Kasım 2024’te 77 bin elektrikli araç satarak kırdığı rekoru, iCAR markasıyla daha da yukarılara taşımayı planlıyor.

Kaynak: Chery - Gazeteoku.com özel haberi