Chery iCar V23 Türkiye’de satışa çıktı mı? Fiyatı çok ucuz

Marka, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Chery iCar V23 modeliyle, hem teknik özellikleri hem de tasarımıyla büyük ilgi topladı. Özellikle Türkiye pazarına giriş ihtimaliyle heyecan yaratan bu modelin tasarımı, menzil değeri ve fiyatıyla öne çıktığını söylemek mümkün.

Bu içeriğimizde, Chery iCar V23'ün tasarım özelliklerini, motor seçeneklerini ve Türkiye satış durumu hakkındaki detayları ele alıyoruz.

Chery iCar V23 Tasarımı

Chery iCar V23’ün tasarımı, özellikle köşeli ve güçlü hatlarıyla dikkat çekiyor. Tasarımı incelerken Land Rover Defender serisinden esinlenildiğini hissetmek mümkün. Chery’nin genel tasarım anlayışında görülen bu yakınlık, iCar V23 modelinde de kendini gösteriyor.

Aracın dış tasarımında dikkat çeken ölçüleri şunlar:

Uzunluk: 4220 mm

Genişlik: 1915 mm

Yükseklik: 1845 mm

Aks mesafesi: 2735 mm

İç tasarımda ise minimalist ve modern bir yaklaşım benimsenmiş. Aracın merkezinde, 15.4 inç boyutunda ve 2.5K çözünürlüklü dev bir ekran yer alıyor. Bu ekran, yüksek performansıyla tanınan Snapdragon 8155 işlemcisi tarafından destekleniyor. Direksiyonun önündeki küçük dijital gösterge paneli de sürüş bilgilerini pratik bir şekilde sunuyor.



Sürüş Güvenliği ve Asistan Sistemleri

Chery iCar V23, sürüş güvenliği konusunda oldukça iddialı bir donanıma sahip:

8 MP ön kamera,

Çevre kameraları,

Dalga radarları,

12 ultrasonik radar,

Motor Seçenekleri ve Menzil

Tamamen elektrikli olan Chery iCar V23, iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor:

1. Tek Motorlu Versiyon

Motor Gücü: 134 beygir

Tork: 184 Nm

Batarya Kapasitesi: 59 kWh

Menzil: 401 km

2. Çift Motorlu (4X4) Versiyon

Ekstra Motor Gücü: 55 kW

Toplam Menzil: 501 km

Batarya Kapasitesi: 81.76 kWh

0-100 km/s Hızlanma: 7.5 saniye

4X4 versiyon, özellikle yüksek performans arayan kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.



Fiyat ve Türkiye Satış Durumu

Chery iCar V23’ün şu an için yalnızca Çin’de satışa sunulması planlanıyor. Çin fiyatı yaklaşık 13.700 dolar olarak açıklanmış durumda. Güncel kur üzerinden hesaplandığında, aracın Türkiye’de vergisiz fiyatı 400.000-500.000 TL aralığında görünüyor. Ancak ÖTV ve diğer vergilerin eklenmesiyle, bu fiyatın 1 milyon TL seviyesine çıkması muhtemel.

Türkiye’ye Gelir mi?

Chery’nin Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdığı bir dönemde, iCar V23 modelinin de bu planlar arasında yer alması olası görünüyor. Ancak kesin bir tarih veya fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

Kaynak: gazeteoku.com