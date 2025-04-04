Cherry ve Fiat gemileri yaktı; Faizsiz taksitle satıyorlar + 259.000 TL indirim

Fiat Egea'ya faizsiz taksitle sahip olma fırsatı sunulurken, Chery ise Omoda 5 Pro ve Tiggo 8 Pro Max SUV modellerinde yüksek nakit indirimi ve kredi avantajlarıyla dikkat çekiyor. İşte sıfır araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek kampanyaların detayları…

Fiat'tan Kaçırılmayacak Kampanya: Faizsiz Taksitle Egea!

Otomobil severlerin gözdesi Fiat Egea, yeni bir kampanya ile faizsiz taksit imkanıyla satışa sunuldu. Türkiye’de geniş kitlelere hitap eden Fiat, sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat sunduğunu duyurdu.

🔹 Kampanya kapsamında:

✅ 150.000 TL kredi

✅ 12 ay vade

✅ 0 faiz oranı

✅ Aylık 12.500 TL ödeme seçeneği

📌 Maliyet Oranları:

Aylık maliyet oranı: %0,12

Yıllık maliyet oranı: %1,49

Bu fırsat yalnızca Fiat Egea modelleri için geçerli olacak. Belirtilen peşinat ödendikten sonra aylık 25.000 TL taksitle Fiat Egea sahibi olabilirsiniz!



Chery'den Büyük İndirim ve Kredi Desteği: Omoda 5 Pro ve Tiggo 8 Pro Max Kampanyaları!

Türkiye’de son dönemde SUV modelleriyle dikkat çeken Chery, Nisan 2025 itibarıyla büyük indirimler ve cazip kredi imkanları sunacağını duyurdu.

SUV tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Omoda 5 Pro ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde çeşitli indirim ve kredi destekleri sağlanıyor.

Chery Omoda 5 Pro Kampanya Detayları:

🚗 Omoda 5 Pro Exceptional versiyonu için:

✅ 330.000 TL nakit indirimi

✅ 300.000 TL kredi desteği

🚗 Omoda 5 Pro Intelligent versiyonu için:

✅ 290.000 TL nakit indirimi

✅ 300.000 TL kredi desteği

📢 Chery, 2025 Nisan ayında sunduğu bu kampanyalarla SUV tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı!

Nisan 2025 Sıfır Araç Kampanyalarından Kimler Yararlanabilir?

✔ Sıfır araç almak isteyen bireysel kullanıcılar

✔ Ticari araç almak isteyen işletmeler

✔ Banka kredisiyle araç sahibi olmak isteyenler

Bu Kampanyalar Ne Zaman Sona Erecek?

📅 Kampanyalar sınırlı bir süre için geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

📢 Özellikle Chery ve Fiat’ın sunduğu kredi imkanları ve indirimler, Nisan ayı boyunca geçerli olacak!

Kaynak: Fiat araç kampanyaları için tıklayınız

Cherry araç kampanyaları için tıklayınız

Derleme: gazeteoku.com