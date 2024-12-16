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Çeyiz hazırlayanlar dikkat; Migros'ta Paşabahçe çeyiz seti, havlu seti 60 TL'ye satılıyor

Migros, yaptığı büyük indirimlerle her zaman dikkatleri üzerine çekiyor ve bu hafta da yeni ev sahipleri ve çeyiz hazırlığı yapanlar için özel bir kampanya başlattı.

Çeyiz hazırlayanlar dikkat; Migros'ta Paşabahçe çeyiz seti, havlu seti 60 TL'ye satılıyor

En popüler ev ürünlerini cazip fiyatlarla sunan Migros, alışveriş tutkunları için birçok fırsatla dolu bir hafta vaat ediyor. İşte kampanyanın detayları:

Ev Ürünlerinde Büyük İndirim!

Migros, evde ihtiyacınız olabilecek birçok ürünü bu hafta indirimli fiyatlarla satışa sunuyor. Özellikle yeni ev kuracaklar ve çeyiz hazırlığındaki vatandaşlar için ideal fırsatlar sunan Migros, ev eşyalarında %50'ye varan indirimler sağlıyor. Kampanya kapsamında öne çıkan bazı ürünler şöyle:

Ender Home 5'li Havlu Seti 30x30 cm – 89,95 TL

Homebasix Vakumlu Hurç 2’li XL – 219,95 TL (109,97 TL/Adet)

Homebasix Vakumlu Hurç 2’li Jumbo – 329,95 TL (164,97 TL/Adet)

Halime Sultan 3’lü Kurulama Bezi 30x50 cm – 49,95 TL (16,65 TL/Adet)

Evde Home Fermuarlı Penye Yastık Kılıfı 2’li – 69,95 TL

Migros'un düzenlediği bu kampanyalar, özellikle evini yeni kuranlar ve çeyiz hazırlığındaki kişiler için büyük avantajlar sunuyor. Hem uygun fiyatlar hem de kaliteli ürünler, evdeki ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir fırsat oluşturuyor.

Migros Money İle Ekstra Fırsatlar!

Migros’un Money uygulamasıyla üyelik oluşturduğunuzda, kampanya fiyatlarının yanı sıra ek fırsatlar da elde edebilirsiniz. Migros, sık alışveriş yapan müşterilerini ödüllendirmek amacıyla Money programını aktif bir şekilde kullanıyor.

Kaynak: Migros Market Kampanyaları

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