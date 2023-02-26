Cep telefonuyla SMS atın! Krediniz anında hesabınıza yatsın! 15.000 ‘den 50.000 TL’ye kadar ödeme imkanı

Vatandaşlara birçok banka acil nakit ihtiyacı sağlıyor. Genellikle kredi için bankaya başvuran kişiler birçok prosedürle karşılaşmaktadır. Fakat artık böyle durumlar pek söz konusu değil. Başvurular hızlı şekilde gerçekleşirken paralar hemen hesaba yatıyor. Vatandaşların oturdukları her yerden telefonları ile en kolay başvuruyu artık SMS ile yapmaları mümkün.



Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için talepler çok hızlı şekilde değerlendirilmektedir. Hesaplara anında yatacak 15 ila 50 bin TL arası krediyi SMS ile alabilirsiniz. Birçok farklı banka seçeneği mevcut. Özel ve kamu bankalarından en uygun teklifler vatandaşlara sürekli olarak açıklanıyor.



Bankalara SMS ile kredi başvurusu



Aktif Bank kredi başvurusu için 3050, Finansbank için 5030, Akbank için 4425, Vakıfbank için ise 5724 numaralarına SMS atmak yeterlidir. Anında onay mesajı gelmesiyle beraber krediniz hesabınıza geçer.



SMS ile kredi başvurusu yaparken vatandaşların bankadan bankaya değişiklik gösteren bazı bilgileri mesaj kısmına girmesi gerekmektedir. T.C. kimlik numarası özellikle yazılmalıdır. Bankaların resmi internet adreslerinden yazmanız gereken bilgileri net olarak öğrenebilirsiniz. SMS gönderir göndermez dönüşünüzü alır ve ardından onaylandıysa hesabınızda hemen paranızı görebilirsiniz.