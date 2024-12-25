Yenilenmiş cep telefonlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı. Taşıt satışlarında ise araç fiyatına göre taksit süreleri değişti. Bu düzenleme, tüketici alışkanlıklarını nasıl etkileyecek? İşte tüm detaylar haberimizde…

Cep Telefonu ve Taşıt Satışlarına Yeni Taksit Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu ve taşıt satışlarında uygulanacak yeni düzenlemeleri duyurdu. Yeni yönetmelik değişikliği özellikle büyük fiyatlı ürünlerin taksitlendirilmesine ilişkin önemli kısıtlamalar getiriyor. Resmî Gazete ’de yayımlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süresi sınırlandırıldı. Düzenleme piyasadaki ödeme koşullarını önemli ölçüde değiştirecek.

Yenilenmiş Cep Telefonları İçin Taksit Sınırlaması

Yönetmelikte yapılan en önemli değişikliklerden biri yenilenmiş cep telefonlarının satışında taksit sayısının kısıtlanması oldu. Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından satılan fiyatı 25 bin lirayı geçen ya da fiyatı 20 bin lira ve üzerinde olan yenilenmiş cep telefonlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı. Düzenleme cep telefonu almak isteyen tüketicilerin ödeme planlarını etkileyerek daha kısa vadeli ödeme yapmalarını zorunlu hale getirecek.

Yüksek fiyatlı cep telefonlarının taksitlendirilememesi tüketicilerin alım kararlarını gözden geçirmelerine yol açacak. Çok kişi ödeme seçeneklerinin sınırlanması nedeniyle bütçelerine uygun modelleri tercih edebilir. Cep telefonları gibi pahalı ürünlerin taksitlendirilememesi alıcıların harcama yapma alışkanlıklarını değiştirebilir.

Taşıt Satışlarında Taksit Süresi Sınırlaması

Taşıt satışlarına ilişkin yapılan düzenleme de dikkate değer. Artık taşıt satışlarında taksit sayısı aracın fiyatına bağlı olarak belirlenecek. Fatura değerine göre yapılan taksit düzenlemesi şu şekilde olacak:

400 bin TL ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksit yapılabilecek.

400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçlar için taksit süresi 36 ay olarak belirlenecek.

800 bin TL ile 1,2 milyon TL arasındaki araçlar için taksit süresi 24 ay olacak.

1,2 milyon TL ile 2 milyon TL arasındaki araçlar için taksit süresi ise 12 ay olarak sınırlandırılacak.

2 milyon TL ve üzerindeki araçlar için taksitlendirme yapılmayacak alıcılar yalnızca peşin ödeme yapabilecek.

Düzenleme araç alıcılarının ödeme planlarını etkileyerek taksit süresi yüksek olan araçlar için ödeme seçeneklerini daha dar bir hale getirecek. Özellikle yüksek fiyatlı araçların alımında peşin ödeme zorunluluğu alıcıların tercihlerinde değişikliğe yol açabilir.

Taksit Düzenlemeleri Piyasada Nasıl Bir Etki Yaratacak?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme cep telefonu ve taşıt satışlarında önemli bir değişikliğe neden olacak. Cep telefonları gibi pahalı ürünlerin taksitlendirilememesi alıcıların ödeme kolaylıklarını kısıtlayacak. Bu durum tüketicilerin bütçelerine uygun modelleri tercih etmelerine neden olabilir. Taşıt satışlarında getirilen yeni taksit düzenlemeleri araç alıcılarının kararlarını doğrudan etkileyecek. Yüksek fiyatlı araçlar için peşin ödeme şartı alıcıların seçeneklerini sınırlayarak ödeme yapma biçimlerini değiştirebilir.

Yeni düzenlemeler özellikle taksitli alışverişin yaygın olduğu bir dönemde tüketici davranışlarını yeniden şekillendirebilir. Ödeme seçeneklerinin kısıtlanması hem cep telefonu hem de taşıt pazarında uzun vadede nasıl bir etki yaratacak önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görülecek.